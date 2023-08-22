UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Molde ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Peki, Tete lisansı çıktı mı? Tete Molde maçında oynayabilir m?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk ayak mücadelesinde Norveç'in Molde takımıyla karşı karşıya gelecek. Aker Stadyumu'nda 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Maç Exxen'den canlı olarak yayınlanacak. Peki, Tete lisansı çıktı mı? Tete molde maçında oynayabilir m?

TETE LİSANSI ÇIKTI MI?

Galatasaray'ın Norveç'e giden oyuncu kafilesi şu şekilde:

Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Aslanlar, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda başladığı Avrupa serüvenine durmaksızın devam ediyor. Bu yolda önce Zalgiris Vilnius, ardından Olimpija Ljubljana engellerini aşan sarı-kırmızılı takımımız, iki maç sonunda Molde'yi geçerek adını gruplara yazdırma hedefini taşıyor.

Son olarak ligde Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden takımımız, Norveç'te avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Ligi nisan ayında başlayan Molde, yerel sezonunda 19. haftasına geldi. 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile dördüncü sırada bulunan Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi HJK, Üçüncü Tur'da ise Klaksvik ile karşı karşıya gelerek adını Play-off turuna yazdırdı. 15 maçta 7 golü bulunan 1999 doğumlu Ola Brynhildsen, en skorer oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Takımımız rövanş maçını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.

Galatasaray'ın Norveç'e giden oyuncu kafilesi

Tete'nin lisansı konusunda resmi açıklama gelemdi. Ancak, yıldız oyuncu kap kadrosunda yer aldı.