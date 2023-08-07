Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tete hakkında futbol severler, Tete kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç golü var? Tete hangi takıma transfer oldu, FB mi GS mi? araştırması yapıyor. Peki, Tete kimdir, gerçek adı ne? İşte Tete hakkında bilgiler...

Fenerbahçe, son günlerde sarı-lacivertli kulüple adı anılan Tete ile ilgili yapılan açıklamada, transferin uygun olmadığı belirtildi. Peki, Tete kimdir, gerçek adı ne? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, kaç golü var? Tete hangi takıma transfer oldu, FB mi GS mi? İşte ayrıntılar...

TETE KİMDİR?

Tetê olarak bilinen Mateus Cardoso Lemos Martins (15 Şubat 2000 doğumlu), ofansif orta saha veya kanat oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcu.

Tete gerçek ismi ne : Mateus Cardoso Lemos Martins

Tete doğum tarihi : 15 Şubat 2000

Tetekaç yaşında : 23 yaşında

Tete nereli : Brezilya

Tete hangi mevkide oynuyor : Ofansif orta saha, kanat

Tete hangi takımda : Shakhtar Donetsk

Tete boyu kaç : 1,75 m

Tete burcu ne : Kova

Kulüp kariyeri

Erken kariyer

Alvorada, Rio Grande do Sul'da doğan Tetê, 2008 yılında Grêmio gençlik akademisine katıldı. 2016'da yedekler için 33 gol attı. 20 Nisan 2018'de sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Shakhtar Donetsk

20 Şubat 2019'da Tetê yurt dışına taşındı ve Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'e katıldı. 13 Nisan'da ilk takımına Zorya Luhansk karşısında 3-0 lig galibiyetiyle çıktı. 6 Kasım'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 2019–20 sezonunda Dinamo Zagreb karşısında 3–3 deplasmanda berabere kaldı.

21 Ekim 2020'de Tetê açılış golünü attı ve Shakhtar'ın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Real Madrid'e deplasmanda kazandığı 3-2'lik unutulmaz galibiyetinde bir asist yaptı.

Uluslararası kariyer

Tetê, 2019 Güney Amerika U-20 Şampiyonası'nda 20 yaş altı takımını temsil etti. 2018'de üst düzey Brezilya takımıyla antrenman yapması için çağrıldı, ancak üst düzey bir çıkış yapmadı.