Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Tete hakkında son gelişmeler merakla bekleniyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Tete ile ilgili Tete Galatasaray'a geliyor mu? Tete Galatasaray'a transfer olacak mı, son durum ne? gündeme taşındı.

Tete Galatasaray'a geliyor mu? Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Tete hakkında son gelişmeler merakla bekleniyor. Daha önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Tete ile ilgili Tete Galatasaray'a geliyor mu? Tete Galatasaray'a transfer olacak mı, son durum ne? gündeme taşındı. Detaylar...

TETE GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Skorer'de yer alan Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray, Tete'yle anlaştı. Sarı kırmızılılar Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı oyunca Tete ile her konuda anlaşmaya varmış durumda. Ancak henüz taraflardan transfer ile ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE TETE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAYINLADI

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Tete'nin menajerler tarafından önerildiğini ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin uygun olmadığı kanaatine varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.