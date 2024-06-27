Tete davası ne zaman? Galatasaray Tete davasında ceza alacak mı?

Brezilyalı oyuncu için Shakhtar Donetsk'in açtığı dava sonrası verilecek karar bekleniyor. Tete davası ne zaman? Galatasaray Tete davasında ceza alacak mı?

TETE DAVASI NE ZAMAN?

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Tete davasıyla ile ilgili sıcak gelişmeyi açıkladı. Sabuncuoğlu

"FIFA; Galatasaray ve Shakhtar Donetsk arasında olan Tete davasıyla ilgili bugün vereceği kararı 11 Temmuz'a kadar erteledi." ve "Kulüplere resmi yazı yollandı. Galatasaray ve oyuncu aleyhine 'tazminat' kararı çıkması kuvvetli ihtimaller arasında" ifadelerini kullandı.

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