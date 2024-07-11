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Tete davası ne oldu? Galatasaray 150 milyon Euro ceza aldı mı?

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FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle ceza ödemesine karar verdi. Peki, Tete davası ne oldu? Galatasaray 150 milyon Euro ceza aldı mı?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Tete ile ilgili hukuki süreç yürütülüyordu. Peki, Tete davası ne oldu? Galatasaray 150 milyon Euro ceza aldı mı?

TETE DAVASI NE OLDU?

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu "FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi!" ifadelerini kullandı.

TETE KİMDİR?

Mateus Cardoso Lemos Martins (d. 15 Şubat 2000), Tetê olarak bilinen sağ kanat olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Alvorada, Rio Grande do Sul'da 15 Şubat 2000 tarihinde doğan Tetê, yılında Grêmio gençlik akademisine katıldı. 2016 yılında yedek takımında 33 gol attı. 20 Nisan 2018'de sözleşmesi 2021 yılına kadar uzatıldı.

Galatasaray

10 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. 23 Ağustos 2023'te A takımla ilk maçına çıktı ve Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri müsabakada Yunus Akgün'ün yerine 82. dakikada oyuna girdi. Kulüpteki ilk golünü, 20 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Kopenhag'a karşı 2-2 berabere kalırken attı ve maçın oyuncusu seçildi. Tete'nin golü, Devler Ligi'nde haftanın golü ve 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun golu seçildi.

Osman Demir
Osman Demir
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