Testi pozitif çıkan ünlüler! Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım'ın test sonucu ne çıktı?

Testi pozitif çıkan ünlüler! İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isimden 8'inin testi pozitif çıktı. Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım test sonucu merak edildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kan ve saç örnekleri örnekleri alınan ünlü isimlerin 8'inde yasaklı madde tespit edildi. O isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi.

Testi pozitif çıkan isimler şu şekilde:

TRT Haber'de yer alan habere göre, Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım.

Test sonuçlarına göre kanında yasaklı madde tespit edilen isimler arasında yer alan Dilan Polat, ağlayarak isyan etti. Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Yemin ediyorum. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler." dedi.

Sonuçlar çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, yasaklı madde iddiasını reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Polat şunları söyledi: "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi.

Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır."

Yasaklı madde test sonucu pozitif çıkan şarkıcı Deren Talu, sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Yasaklı kullanmadığını söyleyen Talu, "Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan" dedi. Talu ayrıca "Bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yasaklı madde kullanmadığını söyleyen Talu, kanında tespit edilen maddenin sertralin olduğunu ve kullandığı antidepresandan kaynaklandığını belirtti.

"Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim" diye yazan Talu, şu ifadeleri kullandı: "Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay?

Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan. Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var. Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum, tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

Deren Talu'nun annesi Defne Samyeli de sonuçlara adeta isyan etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Samyeli, "Ben uyuşturucu maddeler dahil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan biriyim.Gözaltına alınan isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelerine söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var.

Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız" ifadelerini kullandı.

Kanında yasaklı madde çıkan ünlüler arasında yer alan Birce Akalay'dan açıklama geldi. Söz konusu yasaklı maddeyi kullanmadığını iddia eden Akalay, "En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle." dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akalay rapora itiraz edeceğini belirtti. Akalay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli Kamuoyunun dikkatine; Haberlere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle.."