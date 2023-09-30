Testi kebabı tarifi! MasterChef Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi Kebabı hangi yöreye ait: Nevşehir, Burdur, Yozgat?

Saray mutfağında yapılan testi kebabı, MasterChef'te yapılan tatlardan biri oldu. Peki, testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabının malzemeleri neler? Testi kebabı malzemeleri, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait? İşte, Testi kebabı tarifi!

Testi kebabı malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Testi kebabı hangi yöreye ait? sorularının yanıtları merak edilen konuların arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan testi kebabı yapmalarını istedi. İşte, Testi kebabı tarifi!

MASTERCHEF TESTİ KEBABI MALZEMELERİ!

1. 500 gr Kuzu eti

2. 250 gr tereyağı

3. 3 orta boy soğan

4. 1 çorba kaşığı un

5. 4 büyük domates

6. 4-5 su bardağı et suyu

7. 1 su bardağı yağ

8. 3 orta bpy patates

9. 3 orta boy havuç

10. 300 gr iç bezelye

11. Yarım demet maydanoz

MASTERCHEF TESTİ KEBABI TARİFİ! NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritiniz üzerine sebzeleri ilave ettikten sonra yüksek ateşte eti mühürler gibi kavurunuz. Sonra baharatları ilave edip, testinin içine karışımı doldurunuz. Testinin ağzını önce yağlı kağıt daha sonra alüminyum folyo ile kapatım yükse dereceli fırına veriniz. Yaklaşık 2 saat kadar pişmeye bırakınız. Testiyi daha sonra fırından alıp kırarak sıcak servis yapınız.

NEVŞEHİR USÜLÜ TESTİ KEBABI

Kapadokya bölgesinin kendine özgü tatlarından birisi de meşhur testi kebabıdır. Başlangıç itibariyle tandır kültürü etrafında oluşan bir yemektir. Günümüzde tandırın yanı sıra fırınlarda ve açık ocaklarda da yapılmaktadır. Geleneksel testi kebabı, Avanos ilçesinde üretilen testi ve çömlek adı verilen toprak kapların içine, et ve malzemelerin konularak, tandırda pişirilmek suretiyle hazırlanır. Daha çok özel günlerde, gruplara göre yapılan bu yemek, lokanta ve restoranlarda müşterinin hizmetine sunulur. Ayrıca, Avanoslu çanakçıların tek kişilik olarak imal ettikleri küçük testilerde de yapımına başlanmıştır.

Testi Kebabı İçin Gerekli Malzemeler:

• 1 adet testi (çömlek de kullanılabilir.)

• Kuşbaşı doğranmış et (Tercihe göre dana ve koyun eti olabilir)

• Domates

• Sarımsak

• Sivri biber

• Sıvı yağ

• Tuz, karabiber, kimyon.

Testi Kebabı Yapılışı:

Öncelikle testiye sıvı yağla et birlikte konur. Testi önceden hazır edilmiş köz halinde bulunan ateşin ortasına gömülerek, etin pişmesi sağlanır. Etin suyu çekilip kavrulmaya başladığında, domates, sarımsak, sivri biber, tuz ve karabiber eklenerek, tam bir karışım hali alır. Ardından testinin ağzı bir bez konduktan sonra, orta kıvam hazırlanmış hamurla sıvanır. Hamurun ortasında küçük bir delik açılır. Bu haliyle köz ateşe gömülür. Yaklaşık iki saat ateşte bekletilir. Bu zaman içerisinde dengeli pişmesini sağlamak için ara sıra testi silkelenir. Testinin üzerindeki hamurun pişmesinden, içinde bulunan malzemenin de piştiği anlaşılır. Daha sonra testi ateşten alınarak, 20 dakika dinlendirilir. Servis yapmak için testinin ağzında sıvalı olan hamur çıkartılır, üzerine kimyon, karabiber gibi baharatlar serpilerek, servise hazır hale getirilir. Geleneksel uygulamalarda olmamakla birlikte, turistik restoranlarda testinin ağzı şov amaçlı olarak satırla kırılarak, yemek, testinin içinden servis edilir.

BURDUR TESTİKEBABI ÖZELLİKLERİ

Burdur'a has olan bu yemeğin özelliği testinin ağzının dar oluşudur. Daha ziyade bağ bozumu ve mesirelik yerlerde yapılır. Koyun etinin yağlı kaburga kısmı alınarak doğranır, tuzlanıp testinin içine konur. Kömür ateşinin ortasına oturtulur. Ağzı temiz bir bezle bağlanır, ara sıra kulplarından tutularak silkelenir.

35-40 dakika sonra arzuya göre içine küçük temizlenmiş soğan, patates, patlıcan, havuç, yeşil biber ilavesi ile ağzı iyice bağlanarak ateşe tekrar konur. Ara sıra silkelenir; piştikten sonra servis tabağına alınarak üzerine kimyon ekilir.

YOZGATDESTİKEBABI ÖZELLİKLERİ

Desti Kebabı yöreye has bir yemek türüdür. Tandır ekmeği ile yenir. Sokum ya da dürüm yapılır. 10 kişi için orta boy bir desti tercih edilmelidir.

Desti Kebabı İçin Gerekli Malzemeler: (10 Kişilik)

• 1 adet desti

• 3 kg kuşbaşı et

• 1 kg domates

• 300 gr sarımsak

• 200 gr. sivri biber

• 200 gr tereyağı

• Karabiber, tuz

Desti Kebabı Yapılışı:

Doğranmış domates, sivri biber ve sarımsak, kuşbaşı ete katılarak ezmeden iyice karıştırılır. Yeterince tuz ilave edilir. Desti içi iyice yıkandıktan sonra karıştırılan malzeme destinin içerisine doldurulur. En üste tereyağı konulur. Destinin ağzı hamur ile kapatılır ve ortası hafif açılır. Genellikle açık havada odun veya meşe kömürü yakılmış bir ateşte pişirilir. İki saate yakın bir zamanda pişen yemeği ilk defa yapanlara meşe kömürüyle yapmaları tavsiye edilir. Yemek piştikten sonra desti kırılarak yemek destinin içinden servis yapılır.