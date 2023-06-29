Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri okunuşu, ne zaman nasıl getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Bayramda Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte namazlarının ardından teşrik tekbiri nasıl getirilir araştırılıyor. Teşrik Tekbiri kaç defa okunur merak konusu oldu. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri okunuşu, ne zaman nasıl getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Kurban Bayramı Arefe günü sabah namazından itibaren okunmaya başlanan Teşrik Tekbirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Farz namazlardan sonra okunan teşrik tekbirlerinin kaç defa okunacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşrik Tekbirleri okunuşu araştırılmaktadır. Peki, Teşrik Tekbiri nedir? Teşrik Tekbiri okunuşu, ne zaman nasıl getirilir? Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına geliyor. Teşrik tekbiri ise, arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilmesine deniyor.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU!

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü idrak ediliyor. Teşrik tekbirleri ise 27 Haziran Salı günü sabah namazından itibaren başlıyor.

Teşrik tekbiri okunuşu; "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN VE NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

KURBAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.