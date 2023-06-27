Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte namazlarının ardından teşrik tekbiri nasıl getirilir araştırılıyor. Teşrik Tekbiri kaç defa okunur merak konusu oldu. Peki, Teşrik Tekbiri nasıl söylenir? Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir? İşte, Teşrik Tekbiri okunuşu!

Kurban Bayramı Arefe günü sabah namazından itibaren okunmaya başlanan Teşrik Tekbirleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Farz namazlardan sonra okunan teşrik tekbirlerinin kaç defa okunacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Teşrik Tekbirleri okunuşu araştırılmaktadır. Peki, Teşrik Tekbiri nasıl söylenir? Teşrik Tekbiri okunuşu! Teşrik Tekbiri kaç defa getirilir? Detaylar haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU!

Allahu ekber, Allahu ekber

La ilahe illallahu vallahu ekber

Allahu ekber ve lillahil hamd

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ GÜN OKUNUR?

Arefe günü sabah namazıyla başlayan Teşrik Tekbirleri, Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar devam eder.