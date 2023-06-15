TESOB, Turizm Sektörüne Yönelik Denetimleri Artırıyor

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Kurban Bayramı sonrasında yoğunlaşmasını bekledikleri turizm sektörüne yönelik denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Ekiplerimiz özellikle tarifesiz veya tarife dışı fiyatlarla satış yapan ve kayıt dışı çalışan işletmelere yönelik denetimlerini sezon sonuna kadar yoğun biçimde sürdürecek. Fiyat istikrarını önemsiyoruz. Şehrimizin önemli gelir kaynağı olan turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" dedi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Kurban Bayramı sonrasında yoğunlaşmasını bekledikleri turizm sektörüne yönelik denetimlerini artıracaklarını belirterek, "Ekiplerimiz özellikle tarifesiz veya tarife dışı fiyatlarla satış yapan ve kayıt dışı çalışan işletmelere yönelik denetimlerini sezon sonuna kadar yoğun biçimde sürdürecek. Fiyat istikrarını önemsiyoruz. Şehrimizin önemli gelir kaynağı olan turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir" dedi.

Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Metin İnan, Uzungöl Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akyüz ve Uzungöl Birlik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akyüz, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara'yı ziyaret ederek, turizm sezonunda yapılması düşünülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Uzungöl heyeti, özellikle fiyat istikrarının sağlanması konusunun önemli olduğunu belirterek "Bazı kişilerin uyguladığı yüksek fiyatlar sosyal medya aracılığıyla yayılıyor ve sanki Uzungöl'de her işletme aynı fiyatları uyguluyormuş algısı oluşuyor. Bunun önlenmesi için mutlaka denetim ve müeyyide sisteminin işletilmesi gerekmektedir" talebini iletti.

TESOB Başkanı Metin Kara, kurum olarak şehirdeki turizmin sürdürülebilir olması için önemli projeler uygulamaya koyduklarını belirterek "Ayrıca denetime özel bir önem veriyoruz. Tarifesi olmayan, tarifeden daha yüksek fiyata satış yapan, ayrıca kayıt dışı çalışan işletmeleri denetlemeye bu sezon da sürdüreceğiz. İki ekibimiz önemli turizm merkezlerimiz başta olmak üzere il genelinde sürekli sahada olacak. Tespit edilen aksaklıklar süratli şekilde ilgili kurumlara bildirilecek. Ayrıca pandemi öncesi uygulamaya koyduğumuz ancak pandemide atıl vaziyetle olan WhatsApp ihbar hattımızı da yeniden aktif hale getireceğiz. Bu hattımızın daha verimli çalışması için Arapça bilen bir personel istihdam edeceğiz" diye konuştu. - TRABZON