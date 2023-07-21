TESOB Başkanı Uzungöl'de İncelemelerde Bulundu

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Uzungöl'de incelemelerde bulundu. Kara, turizm sezonuyla ilgili istişarelerde bulunarak işletmeleri ziyaret etti ve turistlerle görüştü. Ayrıca denetim çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kara, eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre vererek cezai işlem uyguladıklarını ifade etti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, beraberinde kurum yetkilileri ve denetim ekipleriyle birlikte Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, dernek temsilcileri ve ilgililerle bir araya gelen Kara'nın, devam eden turizm sezonuyla ilgili istişarede bulunduğu belirtildi.

Kara ardından, Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ve turizm derneği temsilcileriyle birlikte işletmeleri ziyaret ederek, talepleri ve çözüm önerilerini dinledi.

Turistlerle de görüşen Kara, üzerinde 05353336133 numaralı WhatsApp İhbar hattının da bulunduğu, Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan broşürlerde dağıtıldı.

Kara, turistlerin hattı aktif olarak kullandığını, bugüne kadar çok sayıda öneri ve şikayet aldıklarını ve gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

Turistlerle daha iyi iletişim kurması amacıyla Arapça bilen personellerde istihdam ettiklerini ifade eden Kara, turizm bölgeleri başta olmak üzere il genelinde denetim çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kara, işletmelerde ve ticari araçlarda yaptıkları denetimlerde vergi kaydı, menü, tarife uygunluğu gibi kontroller yaptıklarını işaret ederek, "Eksikliği bulunanlarla ilgili tutanak düzenliyor ve süre veriyoruz. Verilen süre içinde eksikliğini gidermeyenlere de cezai işlem uyguluyoruz. Ayrıca vergi kaydı olmayan işletmeleri ilgili makamlara bildiriyoruz. Maliye kaydı var ama oda kaydı yoksa da hemen kaydolması ve ilgili odadan resmi tarifesini alması için bir haftalık süre tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni de gezen Kara ve beraberindekiler, İnan'ın hem gelen turistler için değişik bir destinasyon oluşturduğunu hem de gelecek kuşaklara önemli bir miras bıraktığını aktardı.