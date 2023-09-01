TESMER TÜRMOB SINAV TAKVİMİ 2023 | 2023 SMMM Sınav Sonuçları ne zaman açıklanır?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TESMER 2023 sınav takvimi yayınlandı. 10 Mart 2023 tarihinde yayınlanan sınav takvimini Mali Müşavir adayları merak ediyor. SMM, YMM ve Staja giriş sınavlarının tarihleri araştırılıyor. Peki, 2023 SMMM Sınav Sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

TÜRMOB her yıl Mali Müşavirlik mesleğine geçmek isteyen vatandaşlar için sınav hazırlıyor. Aşama aşama olan bu sınavlar stajyerler ve mali müşavirler tarafından takip ediliyor. Öte yandan TESMER sınav takvimi 2023 yayınlandı ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2023 SMMM Sınav Sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizdedir…

TESMER TÜRMOB SINAV TAKVİMİ 2023

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği TESMER sınav takvimini duyurdu. O takvime göre;

YMM Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 3 – 12 Haziran 2023

YMM Sınavı (2.Dönem) sınav tarihi: 2 - 11 Eylül 2023

YMM Sınavı (3.Dönem) sınav tarihi: 2 - 11 Aralık 2023

SMMM Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 10 - 11 Haziran 2023

SMMM Sınavı (2.Dönem) sınav tarihi: 16 - 17 Eylül 2023

SMMM Sınavı (3.Dönem) sınav tarihi: 16 - 17 Aralık 2023

O¨zel SMMM Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 11 Haziran 2023

O¨zel SMMM Sınavı (2.Dönem) sınav tarihi: 17 Eylül 2023

O¨zel SMMM Sınavı (3 .Dönem) sınav tarihi: 17 Aralık 2023

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 29 Nisan 2023

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 26 Ağustos 2023

Staja Giriş Sınavı (1.Dönem) sınav tarihi: 18 Kasım 2023

TESMER TÜRMOB SMM, YMM VE STAJA GİRİŞ ÜCRETLERİ PDF İNDİR

2023 SMMM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları tesmer.org.tr adresinden sınavdan sonra yayınlanmaktadır. Sınava girmeden önce okumanız gereken önemli notlar:

Güncel gelişmelere göre TU¨RMOB sınav takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve TU¨RMOB tarafından yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi, SMMM ve YMM Sınavlarına ilk kez katılacak adaylar ile bu sınavlarda, sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin yukarıda, ilk başvurular için belirlenen tarihler arasında "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Sınav Başvuruları, https://ssi.tesmer.org.tr adresinden yapılır. Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenir. Tekrar sınava katılacak adayların, https://ssi.tesmer.org.tr adresinden başvuru yapmaları yeterlidir.

O¨zel SMMM Sınavı başvuruları https://mue.tesmer.org.tr adresinden yapılır.

Staja Giriş Sınavı başvuruları, https://ssi.tesmer.org.tr adresinden yapılır. Başvuru belgeleri "Dijital Adım Uygulaması" üzerinden yüklenir. Tekrar sınava katılacak adayların, https://ssi.tesmer.org.tr adresinden başvuru yapmaları yeterlidir