Tesla'ya yeni soruşturma: Binlerce araca soruşturma başlatıldı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporlarından dolayı binlerce yeni Tesla aracıyla ilgili soruşturma başlattı. Tesla Model 3 ve Model Y araçlarında direksiyon kilitleniyor. Şikayetler arasında beş kişi aracı yönlendiremediğini iddia ederken, diğer kişiler güç kaybının direksiyon kontrolünde zorluk yaşattığını belirtti. Soruşturma, NHTSA'nın son üç yılda Tesla araçları hakkında başlattığı beşinci soruşturma oldu.

Tesla yeni bir soruşturmayla gündemde yer aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı raporlarından dolayı binlerce yeni Tesla aracıyla ilgili soruşturma başlattı. İşte soruşturmanın detaylar!

Tesla Model 3 ve Model Y araçlarında direksiyon kilitleniyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomobil üreticisi Tesla'yı birçok kez mercek altına aldı. Bunlardan biri de geçtiğimiz gün gerçekleşen direksiyon sorunu oldu. NHTSA, Tesla araçlarında direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı olduğunu iddia eden birçok şikayet aldığını ifade etti.

Şikayetler arasındaki beş kişi aracı yönlendiremediğini iddia etti, geri kalan kişiler ise meydana gelen güç kaybının direksiyon kontrolünde zorluk yaşattığını belirtti. Tüm bu sorunlar özellikle trafikte birçok olumsuz sonuca yol açabiliyor.

Tesla Y Performance mı Long Range mi?

Söz konusu iddialar ise Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarında meydana geldi. Gelen şikayetlerin ardından Virginia'daki bir sürücü, Tesla Performance Model 3'ün 15 Haziran'daki teslimatından iki hafta sonra sorunların başladığını belirtti. İfadesinde de şu sözleri kullandı:

"Bugün sürüş sırasında ve sola dönüş yaparken direksiyon simidi kilitlendi ve direksiyon desteğinin devre dışı olduğunu belirten hata kodunu gösterdi. Araç direksiyonu kilitleniyor ve inip tekrar bindiğinizde araba kodu kayboluyor. "

Bu şikayetlerin ardından müfettişler sorunun ne sıklıkla meydana geldiğini ve üretim süreçlerinin sorundaki payını inceleyecek. Ayrıca soruşturma, NHTSA'nın son üç yılda Tesla araçları hakkında başlattığı beşinci soruşturma oldu.

Peki, siz Tesla direksiyon sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sorunun nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!