Hindistan, Çin ve ABD'den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarı. Tesla ve BYD, Hindistan'a yatırım yaparak bu pazardan pay almayı hedefliyor. Tesla, Hindistan'da bir fabrika kurarak uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek ve ülkeyi ihracat üssü olarak kullanacak. BYD ise Hindistan'a 1 milyar dolarlık yatırım yaparak batarya üretimi ve geniş bir elektrikli model gamı sunmayı planlıyor.

Hindistan, Çin ve ABD'den sonra dünyanın en büyük üçüncü otomobil pazarı. Birçok şirket bu pazardan pay alabilmek için Hindistan'a özel modeller üretiyor. Şimdi ise iki elektrikli otomobil üreticisi de bu pastadan yararlanabilmek adına Hindistan'a yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Tesla ve BYD, Hindistan'a otomobil fabrikası kurmak istiyor

ABD ve Çin'de fabrikaları bulunan Tesla, son gelen bilgilere göre Hindistan'da da bir fabrika kurmak için ülkenin yetkilileri ile görüşme halinde. Yıllık 500 bin araç üretecek bir tesisin planlarını yapan Tesla, Hindistan'ı bir ihracat üssü olarak da kullanmayı hedefliyor. ABD'li şirket çevre ülkelere Hindistan üzerinden araç göndermeyi planlıyor.

Hindistan'da kurulacak tesis ile birlikte Tesla, 24 bin 400 dolarlık (2milyon rupi) fiyat etiketine sahip uygun fiyatlı elektrikli otomobiller üretecek. Bu fiya etiketi, Tesla'nın mevcut model gamındaki tüm modellerinde çok daha uygun fiyatlı. Şirket böylece başta Hindistan olmak üzere çevre ülkelerdeki satışını bir üst seviyeye çıkarmaya çalışacak.

Otomobillere ne kadar vergi ödüyoruz?

Hindistan'da üretilecek bir Tesla, Türkiye pazarı için de güçlü bir oyuncu olabilir. Bilindiği gibi Tesla ülkemizde sadece Model Y ile varlığını sürdürüyor. Elektrikli otomobil üreticisi, Çin'de üretilen araçlara uygulanan ekstra yüzde 40 gümrük vergisi nedeniyle, uygun fiyatlı Model 3'ü ise maalesef ülkemizde sunmuyor.

Çin dışında üretilecek Tesla imzası taşıyan ucuz bir elektrikli model, ülkemizde oldukça ciddi satış rakamlarına ulaşabilir. Tesla'nın 24 bin 400 dolar olması beklenen elektrikli otomobili, üzerine eklenecek yüzde 10 ÖTV ve yüzde 20 KDV'yi de hesaba kattığımızda bugünkü kurdan 846 bin 800 TL gibi bir fiyat ile karşımıza çıkabilir.

Diğer yandan Çinli BYD şirketi de yerel bir şirket olan Megha Engineering and Infrastructures ile ortaklaşa bir girişim yapmayı planlıyor. Şirket, Hindistan'a yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım ile batarya üretiminin yanı sıra geniş bir elektrikli model gamı sunmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobil pazarının iki büyük oyuncusu Tesla ve BYD, Hindistan pazarına girerek yeni ucuz modeller üretmenin planlarını yapıyor. Peki siz Tesla ve BYD tarafından üretilecek olası ucuz elektrikli otomobil modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.