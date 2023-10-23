Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer İstifa Etti

Tesla Türkiye'ye girdikten kısa süre sonra satış rekorları kırmaya başladı. Bu anlamda Tesla Model Y, hali hazırda Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modeli. Ancak iddialara göre Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer istifa etti. Buna karşın otomobil dünyasına yakın bir isim olan gazeteci Emre Özpeynirci, X platformu hesabında iddia hakkında önemli bir paylaşım yaptı. İlk gelen bilgiler ise istifadan çok başka bir göreve odaklanmayı işaret ediyor.

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer için istifa iddiası doğru çıktı

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere bakılırsa gerçekten de 4 ay gibi kısa bir sürede 10 bin araç satan Tesla Türkiye'de Kemal Geçer koltuğunu bırakıyor. Ancak bildiğiniz gibi Geçer aynı zamanda Starlink Türkiye'de Genel Müdür pozisyonuna sahip olmuştu.

Kemal Geçer'in kısa sürede Tesla Türkiye'de yakaladığı başarı önemli olsa da, Emre Özpeynirci'ye göre Tesla Genel Merkezi ile önemli bir anlaşmazlığa düştü. Bildiğiniz gibi Tesla'nın İstanbul dışında Showroom'u bulunmuyor. Yine Tesla büyük bir araç satış rakamına ulaşmış olsa da Türkiye'de yeterli servis ağına sahip değil.

Tesla Türkiye Ülke Müdürü Kemal Geçer'in, kariyerine Starlink Türkiye Ülke Müdürü (birkaç ülke daha bağlanabilir) olarak devam edeceği söyleniyor. Söylentiler doğruysa, yeni Tesla Türkiye Ülke Müdürü'nü kısa zamanda tanımış olacağız. pic.twitter.com/2Ml1xkp62Z — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 22, 2023

Şu anda halen Tesla Türkiye Genel Müdürü olan Kemal Geçer, 15 Kasım'a kadar bu görevde kalmaya devam edecek.

Toyota ve Tesla güçlerini birleştiriyor!

Bu anlamda İlk başta Mürşit Unat tarafından paylaşılan Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer istifa iddiası, Emre Özpeynirci'nin Geçer'le temasa geçmesiyle doğrulanmış oldu. Mürşit Unat tarafından elde edilen bu bilgiye göre Geçer, görev süresi dolana kadar yani yaklaşık iki hafta izne ayrıldı.

#Tesla: Türkiye'de çok kısa zamanda 10bin adet satışa ulaşan Tesla'da ciddi sorunlar var.Firma sadece tek servis noktasında sadece bir kaç teknik elemanla satış sonrası hizmeti vermeye çalışıyor.Bu arada SSH direktörü zaten değişmişti şimdi de Genel Müdür ayrılmış.@elonmusk — Mürşit Unat (@MursitUnat) October 22, 2023

Emre Özpeynirci'ye göre müşteri şikayetlerinin artması Kemal Geçer ile Tesla Genel Merkezi arasında iplerin kopma noktasına gelmesine neden olduğunu da iddia etti. Emre Özpeynirci'nin Kemal Geçer'den aldığı bilgiye göre ise bu görev değişikliğinin sebebi görüş ayrılığı. Ancak Geçer'in Starlink Türkiye Genel Müdürü görevine devam ediyor olması da önemli bir ayrıntı.

Yalanladı ama doğruymuş!? Tesla Türkiye'den ayrıldığı iddiaları üzerine aradığım @Kemal_Gecerr durumu yalanlasa da, meğer 2 yıllık sözleşmesi 15 Kasım'da bitiyormuş ve yenilenmeyecekmiş. Bu süre zarfında da izne gönderilmiş. Sebebi ise görüş ayrılığıymış. @MursitUnat yazdı… https://t.co/H3jLoZ4GeX — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) October 22, 2023

Tesla Türkiye Genel Müdürü koltuğunu 15 Kasım sonrası kimin dolduracağı ise merak konusu. Ancak Tesla'nın Türkiye operasyonunda belki de en önemli hamle servis ve bayi ağını genişletmesi olacak.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, Kemal Geçer, Tesla Türkiye Genel Müdürü olarak yakaladığı başarıyı Starlink ile de tekrar edebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.