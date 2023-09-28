Tesla Türkiye'de Sıra Beklemeden Araç Satışı Başladı

Tesla Türkiye'de yeni sunduğu Envanter özelliği ile sıra beklemeden araç satışı yapmaya başladı. Hem daha önceden konfigure edilmiş araçları hem de sertifikalı ikinci el Tesla modellerini satın alabilirsiniz.

Acil Tesla almak istiyorsunuz ve sıra beklemek istemiyorsunuz. Otomotiv devinin Türkiye'de yeni sunduğu hizmet ile beraber sıra beklemeden otomobilinizi alabiliyorsunuz. Nasıl mı?

Tesla Türkiye'de açtığı Envanter özelliği sayesinde hem daha önceden sipariş verilmiş, konfigure edilmiş araçları alabiliyorsunuz hem de sertifikalı ikinci el Tesla modellerini, sıra beklemeden satın alabiliyorsunuz.

Sıfır ya da ikinci el, sıra beklemeden Tesla nasıl alınır?

Tesla'nın sitesinden menüye girip, araçlar kısmından daha önce konfigure edilmiş araçlara tıklayarak, hem daha önceden konfigure edilmiş hem de ikinci el durumundaki Tesla araçları görebiliyorsunuz. Tesla'nın envanter sayfasında araçların tüm özelliklerini, fiyatını ve hemen teslim alınıp alınmayacağını da görebiliyorsunuz.Böylece hem daha uygun fiyata hem de beklemeden Tesla sahibi olabiliyorsunuz.

Tesla'nın yeni özelliğini nasıl buldunuz? Envanter'den satın almayı düşünür müsünüz?