Tesla Türkiye'de Model 3'ü Tanıtmaya Başladı

Tesla, geçtiğimiz gün Model 3'ün yeni versiyonunu görücüye çıkardı. Çok daha sert çizgilere sahip olan elektrikli otomobil, yeniden tüm gözleri Tesla'ya çevirdi. Son olarak Tesla Türkiye ise Model 3'ü kendi sitesinde tanıtmaya başladı. Bu, Tesla Model 3 Türkiye'ye mi geliyor sorularını akıllara getirdi.

Tesla Türkiye'den Model 3 hamlesi

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni Tesla Model 3, artık daha sportif bir görünüme ve tek şarjla 677 kilometrelik menzile sahip. İki yeni renk (Stealth Grey ve Ultra Red) gri ve kırmızı sürücülere sunuluyor; iç mekanda ise 17 hoparlörlü ses sistemi, özelleştirilebilir ortam aydınlatması ve arka koltuktaki yolcular için 8 inç dokunmatik ekran bulunuyor.

Tüm dünya tasarım güncellemesini konuşuyorken, Tesla Türkiye ise sessiz sedasız şekilde Model 3'ü listelemeye başladı. Henüz satışla ilgili bilgi verilmemiş olsa da, resmi sitede görünmesi merak uyandırdı. Ülkemizde şu anda sadece Model Y'nin satıldığını belirtelim.

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Uzmanlar, Model 3'ün Türkiye'ye gelmesi için Almanya'da üretilmesi gerektiğini düşünüyor. Çin'den yapılacak ithalatlar hem maliyeti hem de vergileri artırabilir. Bu durum ise doğrudan satış fiyatını etkileyecektir. Almanya'daki Gigafactory Berlin şimdilik sadece Model Y ve batarya hücresi üretiyor.

Model ve Model 3 ile ilgili fikir oluşması açısından özelliklerini şu şekilde listeleyelim:

ÖzellikModel 3Model Y (Long Range)Gövde tipiSedanSUVBagaj hacmi425 litre854 litreYolcu kapasitesi57MotorAWD Çift MotorÇift Motorlu Dört ÇekerElektrik motoru gücü204 PS / 201 HP / 150 kW351 PS / 346 HP / 258 kWTork350 Nm527 Nm0-100 km/s hızlanma süresi5.6 saniye5.0 saniyeMaksimum hız209 Km/h217 km/sMenzilStandart: 629 kmStandart: 533 kmAutopilotStandartStandartFiyat41 bin dolar (ABD)2 milyon 424 bin TL (Türkiye)

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