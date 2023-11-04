Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarında etkisini artırmak için büyük bir indirime gitti. Firma, Model Y serisine ait araçlarda 400 bin TL'ye kadar fiyat düşürdü. İndirim sonrası en ucuz aracın fiyatı 2.7 milyon liraya, en pahalı aracın fiyatı ise 3.5 milyon liraya geriledi.

Tesla, Türkiye'de fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar indirime gitti

Elektrik otomobillerin öncü ismi Tesla, Türkiye'de bulunan müşterilerine müjdeli bir haber verdi. Firma, Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmek ve elektrikli otomobil satışlarını artırmak amacıyla Model Y serisine özel büyük bir fiyat indirimi gerçekleştirdi.

İNDİRİM 400 BİN TL'Yİ BULUYOR

Bugün itibarıyla Tesla'nın Türkiye operasyonlarından yapılan açıklamaya göre, Model Y otomobillerde 400 bin TL'ye varan indirimler uygulanacak.

50 ARAÇTA İNDİRİM

Listede, Model Y Long Range olduğu görülen beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkte yaklaşık 50 araç var.

EN UCUZU 2.7 MİLYON TL

En ucuz araç 2 milyon 712 bin 538 TL'den 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en pahalısı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye düştü. Söz konusu modellerde yaklaşık 250 - 300 bin TL'lik indirim uygulandığı görüldü.