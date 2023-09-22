Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Türkiye'ye Tesla fabrikası açar mı ve Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar soruları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretleri kapsamında Elon Musk ile de görüştü. Tesla, Türkiye'de fabrika kurar mı ve Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar soruları gündeme geliyor. Peki, Tesla, Türkiye'de fabrika kurar mı? Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar?

Tesla Türkiye'de fabrika kurar mı ve Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar soruları gündeme geliyor. Dünya basını tarafından da yakından takip edilen buluşmada Erdoğan, Musk'a "Telsa'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kur" teklifinde bulunmuştu. Ardından, Tesla Türkiye'de fabrika kurar mı ve Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar soruları araştırılıyor. Tesla Türkiye'de fabrika kurar mı? Tesla Türkiye'de nereye fabrika açar? Detaylar haberimizdedir…

TESLA TÜRKİYE'DE FABRİKA KURAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen " Türkiye'de fabrika kur" teklifini memnuniyetle karşılayan Elon Musk'ın "Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye'de Tesla'nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır" cevabını verdiği öğrenildi.

TESLA TÜRKİYE'DE NEREYE FABRİKA AÇAR?

Hali hazırda Türkiye ile hem Tesla'nın parçaları hem de SpaceX yerli uyduları uzaya fırlatma alanında işbirliği olan Musk'ın Türkiye'yi seçmesi durumunda lokasyon olarak Volkswagen'in fabrika yatırımından vazgeçtiği altyapısı ve liman bağlantısı olan Manisa'daki arazinin seçilebileceği konuşuluyor.

Öte yandan New York'ta düzenlenen 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyaretinde gazetecilere yoğun diplomasi trafiğiyle ilgili bilgi veren Erdoğan, "Musk ile gerek Tesla'nın Türkiye'de yatırım yapması gerekse uzay çalışmalarında müşterek adım atma konularını görüştük. Arkadaşlarımızla bir çalışma inşallah yapacaklar. Ben kendisini İzmir TEKNOFEST'e davet ettim. İzmir TEKNOFEST'e de büyük ihtimalle gelecek. Yanında genel müdürü de vardı ona da talimatı verdi ve özellikle de Efes'e vurgu yaptı, 'Ben İzmir'in methini duydum ve İzmir TEKNOFEST'e katılmaya çalışacağım' dedi. Arkadaşlarımız da kendileriyle irtibat halinde olacaklar. İnşallah İzmir'e gelirse gençlerimizi çok çok cezbeden bir İzmir TEKNOFEST'i olur" ifadelerini kullandı.