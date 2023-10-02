Tesla, Türkiye'de 3 Ayda 5.500 Adet Model Y Teslim Etti

Tesla, Türkiye pazarında yavaş bir ivmeyle de olsa büyümeye devam ediyor. Şirket, Haziran ve Ağustos ayları arasında 5.500 adet Model Y teslimatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Eylül ayında ise bu sayının 9.000 adedi geçmesi bekleniyor.

Tesla, Türkiye pazarına girmesinden bu yana yavaş bir ivmeyle de olsa yükseliyor. Elektrikli araç piyasasının liderlerinden olan şirket, yayınladığı verilerde Türkiye'de Haziran ayı ile Ağustos ayı arasında ne kadar araç teslimatı yapıldığını açıkladı.

3 ayda 5 bin 500 adet Tesla Model Y teslimatı yapıldı

Normalde otomobil teslimat verileri, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODMD) tarafından paylaşılır ancak Tesla buranın üyesi olmadığı için bilgiler paylaşılmıyordu. Aslına bakarsanız şirket hala bu derneğin üyesi değil.

Ancak buna rağmen şirket, yine de Tesla'nın ülkemizde kaç adet Model Y dağıttığını açıkladı. Geriye dönük olan bu verilerde şirketin geride bıraktığımız Haziran ve Ağustos ayları arasında 5 bin 500 araç teslim ettiği bilgisi karşımıza çıkıyor.

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Şirketin uzmanlarının tahminlerine göre geride bıraktığımız Eylül ayında bu sayının 9 bin adedi geçmesi bekleniyor. Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y'nin üç versiyonu bulunuyor.

Arkadan itişli modelin fiyatı vergiler hariç 1.267.510 TL, çift motorlu ve dört çeker olan Model Y Long Range 1.325.790 TL, Model Y Performance fiyatı ise 1.456.920 TL. Tesla, resmi web sitesinde yer alan fiyatlarda ÖTV ve KDV'yi hariç tutuyor, dolayısıyla biz de fiyatları öyle verelim dedik.