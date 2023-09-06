Tesla Shanghai Giga Fabrikası 2 Milyonuncu Aracını Üretti

SHANGHAİ, 6 Eylül (Xinhua) -- Tesla Shanghai Giga Fabrikası tarafından üretilen 2 milyonuncu aracın Çarşamba günü montaj hattından çıkmasıyla, şirket için yeni bir dönüm noktası gerçekleşmiş oldu.

Otomobil üreticisi Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olan Shanghai fabrikası, Ocak 2019'da inşa edilmeye başlanmış ve aynı yılın Aralık ayında ilk otomobilini üretmişti.

Şirkete göre Shanghai fabrikası ilk 1 milyon aracını 30 aydan uzun bir sürede üretirken, ikinci 1 milyon aracını 13 aydan kısa bir sürede üretmeyi başardı.

Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nın üretimden sorumlu kıdemli müdürü Song Gang, "Tesla'nın üretim hızındaki artış, Shanghai'daki üstün iş ortamından, özellikle de Shanghai pilot serbest ticaret bölgesinin Lin-gang özel alanından ayrı düşünülemez" dedi.

Tesla Shanghai Giga Fabrikası, yılın ilk sekiz ayında 600.000'den fazla araç teslim ederek 2021'de ulaşılan toplam sayıyı aştı. Fabrika, otomobilleri Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çok satan Tesla için küresel bir ihracat merkezi haline geldi.