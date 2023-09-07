Tesla, Shanghai Fabrikasında 2 Milyonuncu Aracını Üretti

Tesla'nın Shanghai fabrikası, Çarşamba günü 2 milyonuncu aracını üreterek yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Shanghai fabrikası, Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olup, ilk otomobilini Ocak 2019'da üretmişti. Fabrika, 30 aydan uzun bir sürede ilk 1 milyon aracını üretirken, ikinci 1 milyon aracını 13 aydan kısa bir sürede üretmeyi başardı. Tesla Shanghai Giga Fabrikası, yılın ilk sekiz ayında 600.000'den fazla araç teslim ederek 2021'de ulaşılan toplam sayıyı aştı.

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1. Tesla'nın Shanghai fabrikasından çeşitli görüntüler

3. Otomobil üretiminden çeşitli görüntüler

Tesla, Shanghai fabrikasının Çarşamba günü 2 milyonuncu aracını üreterek yeni bir dönüm noktasına ulaştığını açıkladı.

Otomobil üreticisi Tesla'nın ABD dışındaki ilk giga fabrikası olan Shanghai fabrikası, ilk otomobilini Ocak 2019'da üretmişti.

Fabrika ilk 1 milyon aracını 30 aydan uzun bir sürede üretirken, ikinci 1 milyon aracını 13 aydan kısa bir sürede üretmeyi başardı.

Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nın üretimden sorumlu kıdemli müdürü Song Gang, Yangtze Nehri Deltası bölgesinde bulunan komple yeni enerjili araç (NEV) sanayi kümesi, Shanghai kentinin küresel üst düzey uzmanlar için bir cazibe noktası olması, ulaşım avantajı sunan coğrafi konumu ve yüksek kaliteli iş ortamı sayesinde Tesla'nın hızla büyüdüğünü söyledi.

"Fabrikayı kurarken tedarik zincirinin büyümesine de büyük önem verdik. Yangtze Nehri Deltası bölgesi mükemmel bir tedarik zinciri zeminine ve kaynaklara sahip. Bu da Tesla Shanghai Giga Fabrikası'nın başarılı olması için çok iyi bir zemin oluşturdu."

Tesla Shanghai Giga Fabrikası, yılın ilk sekiz ayında 600.000'den fazla araç teslim ederek 2021'de ulaşılan toplam sayıyı aştı.

Tesla bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 889.000 elektrikli araç teslim etti. Bunların yarısından fazlası ise Shanghai fabrikasında üretildi. Shanghai, otomobilleri Asya Pasifik, Avrupa ve Kuzey Amerika'da çok satan Tesla için küresel bir ihracat merkezi haline geldi.

Tesla, Shanghai pilot serbest ticaret bölgesinin Lin-gang özel alanında, akıllı NEV endüstrisinin 100 milyar yuanı (yaklaşık 13,89 milyar ABD doları) aşan değere sahip ilk endüstriyel sektör haline gelmesini sağladı.

"Lin-gang özel alan idaresi, onay sürecini azami ölçüde kısaltıp optimize etmek amacıyla projenin hızlı şekilde tanıtılmasını sağlamak üzere özel bir proje hizmet sınıfı oluşturdu. Bu süreçte Tesla da tedarik zincirinin yerelleştirilmesini hızla teşvik etti."

Çalışanlarının yüzde 99,99'u Çinli olan Tesla Shanghai Giga Fabrikası, şu anda yüzde 95'in üzerinde endüstriyel zincir yerelleştirme oranına sahip.

Tesla'nın performansı, Çin'de başarılı olan çok sayıda yabancı şirketin mükemmel bir örneğini temsil ediyor. Resmi bir rapora göre, bir ankete katılan yabancı işletmelerin yüzde 80'inden fazlası bu yıl Çin'deki yatırımlarının kar oranının sabit seyretmesini ya da artmasını bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)