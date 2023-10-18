Elektrikli otomobil çağında yaşadığımız bugünlerde yağmur altında bırakılan bir Tesla'nın batarya tamiri için 20 bin dolarlık bir masraf çıkabilir.

Elektrikli otomobil çağınageçiş yaptığımız bugünlerde her geçen gün yeni bir sorunla da karşılaşıyoruz. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerde hayatımıza giriyor ve maalesef her yeni teknoloji yanında başka sorunları getiriyor. Bu sorunlardan biriyse bir iletken olan yağmur suyu altında bir elektrikli otomobil bırakmak. İşte detaylar…

Tesla'nızı yağmur altında bırakmak 20 bin dolarlık batarya tamirine sebep olabilir!

Yurtdışında yaşayan bir Tesla sahibi geçtiğimiz günlerde servisten gelen bir fatura ile karşılaşınca kısa süreli şok geçirdi. Gelen faturada otomobilin yarı fiyatı kadar bir tamir ücreti ile karşılaşan kullanıcı yaşadıklarını basına anlattı ve gündem oldu. Tesla'sının batarya masrafının 20 bin dolar olduğunu belirtti.

Bahsi geçen kullanıcı kendisi ve ortağının kullanması için bir Tesla satın aldı. Bir nevi şirket aracı olarak kullanılan otomobil her otomobilin başına gelen ve çok normal bir durum olan yağmur altında kaldı. Araç yağmur altında kalmasıyla birlikte bataryasıyla ilgili sorunlar yaşamaya başladı. Bilindiği üzere bir elektrikli otomobilin en pahalı parçası batarya. Bu da ciddi bir masraf anlamına geliyor.

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Yağmur suyu sebebiyle zarar gören batarya tamir edilmek üzere Tesla servisine gidiyor. Ardından kullanıcı aracının tamir masraflarını öğrenmek için servisi arıyor. 500 ile 1000 pound arasında değişen bir masraf beklerken telefondaki Tesla yetkilisi toplamda 17 bin pound fiyat veriyor. Bu da yaklaşık olarak 20 bin doların biraz üzerine denk gelmekte.

Aldığı fiyat üzerine şok olan kullanıcı durumu sosyal medyadan paylaştı. Daha sonrasındaysa akıllara Elon Musk'ın 2019 yılında Tesla pil maliyeti ile ilgili yaptığı açıklama geldi. Buna göre bir Tesla'nın pilini değiştirmek yaklaşık 5 bin ile 7 bin dolar arasında değişecekti. Son olanlara bakıldığındaysa bu maliyetin 5 bin ile 20 bin dolar arasında değiştiğini söylemek mümkün.