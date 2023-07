Tesla'nın yeni Cybertruck modeli siyah kamuflajlı olarak test ediliyor

Tesla'nın olaylı elektrikli otomobil modeli Cybertruck, yıllardır geliştirilme aşamasında. İlk olarak 2019 görücüye çıkan model, son zamanlarda dünyanın birçok yerinde kameralara test edilirken yakalandı. Yeni Cybertruck'ı görüntüleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, koyu kamuflajlı halini ortaya çıkardı.

Siyah kamuflajlı Tesla Cybertruck testi olay oldu

Tesla, Cybertruck'ı yeni ve siyah bir kamuflaj kaplamasıyla test etmeye başladı. ABD'de kaydedilen videolarda, aracın alışıldık beyaz kaplama yerine, çok daha koyu bir dış kaplamaya sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca otobanda yapılan testlerdeki hızı da merak uyandırdı.

Cybertruck'ın bu yılın sonlarında seri üretime başlaması bekleniyor. Yeni test sürüşleri ise prototiplerin son doğrulama aşamasına girdiğini gösteriyor. Yeni siyah kamuflajın aracın tamamına sarılmış olması da dikkat çekiyor. Daha önceki testlerde sadece alt bölgesinde beyaz kaplamaya yer veriliyordu.

Elon Musk ilk olarak geçtiğimiz yıl Cybertruck testlerinin başladığını açıkladı. Şirketin gelir raporunda, "Şu anda nihai sertifikasyon ve doğrulama için dünyanın dört bir yanında Cybertruck araçlarını test ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yollarda test edilen Cybertruck'ların Teksas'taki fabrikada üretildiğini söyledi. Buna göre Cybertruck'ı test etmek isteyen kişilerin bu fabrikaya gitmesi gerektiğine dikkat çekildi.

2019 yılında Cybertruck için açıklanan fiyatlar hemen aşağıda yer alıyor. Ancak Tesla'nın elektrikli pick-up modelinin bundan çok daha yüksek fiyatlarla sunulacağını düşünüyoruz.

Tek motorlu Cybertruck: 39 bin 900 dolar

Çit motorlu Cybertruck: 49 bin 900 dolar

Üç motorlu Cybertruck: 69 bin 900 dolar

@elonmusk spotted this on 280 Northbound! Made my day! @Tesla @teslaownersSV pic.twitter.com/7kb3RAsvfO — Mahesh Kumar (@MKumarTweets) July 21, 2023

Tesla, ilk Cybertruck teslimatları için kesin bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Ancak Musk'ın son açıklamaları, şirketin 2023'ün sonunda ilk üretimleri gerçekleştireceğini ortaya koymuştu. Paylaştığı tweet'te, "Bu yılın sonlarında teslim etmeye başlamak için sabırsızlanıyoruz" demişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?