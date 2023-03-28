Uzun zamandır Tesla'nın Türkiye'de araç satışına başlaması beklenirken, şirketin resmi hesabından herkesi heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Tesla, Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye ve 4/4 vurgusu yaptı. İlgilileri ise Tesla ne zaman Türkiye'ye geliyor? Tesla Türkiye'de var mı? araması yaptı.

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği bir süredir merak ediliyor. Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile dev şirket, sevenlerini heyecanlandırdı. Gündem olan paylaşımın ardından Tesla ne zaman Türkiye'ye geliyor? Tesla Türkiye'de satışı var mı? soruları aratıldı.

TESLA NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla'nın Türkiye'ye ne zaman geleceği bir süredir merak ediliyor. Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile dev şirket, sevenlerini heyecanlandırdı. Paylaşımında Türkiye ve 4/4 vurgusu yapan Tesla'nın 4 Nisan tarihinde resmi satışları başlatması bekleniyor. Öte yandan yerli otomobil TOGG ise ilk başta 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını yüksek talep nedeniyle 20 bin olarak güncelledi.

Tesla'nın vurguladığı 4 Nisan tarihi ile birlikte araçların ön satışlarına başlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan 4/4 vurgusu Tesla'nın ürün gamındaki dört aracın da ülkemize geleceği anlamına geliyor olabilir.