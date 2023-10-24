Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ne zaman kuruldu sorusu merak ediliyor. Şirketin lüks elektrikli araçları ve yenilikçi teknolojileri, otomobil endüstrisinde devrim niteliğinde değişikliklere yol açtı. Peki, Tesla ne zaman kuruldu? Tesla ilk araba ne zaman çıktı? Tesla nerede üretiliyor? İşte detaylar...

Tesla ne zaman kuruldu? Tesla ilk araba ne zaman çıktı? Tesla nerede üretiliyor?

Elektrikli otomobillerin öncüsü olarak kabul edilen Tesla, otomobil endüstrisine büyük bir devrim getirdi. Elektrikle çalışan lüks araçlarıyla ünlü olan Tesla, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getiren bir marka olarak tanınıyor. İşte, Tesla'nın heyecan veren hikayesi ve üretim faaliyetlerine dair önemli detaylar...

TESLA NE ZAMAN KURULDU?

Tesla, Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından 2003 yılında Palo Alto, Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ismi, Nikola Tesla'dan ilham alınarak seçildi. Tesla'nın kuruluş amacı, elektrikle çalışan araçlarla otomotiv endüstrisine yenilik getirmek ve fosil yakıtlara alternatif sunmaktı.

TESLA İLK ARABA NE ZAMAN ÇIKTI?

İlk Tesla modeli olan "Tesla Roadster," 2008 yılında piyasaya sürüldü. Bu elektrikli spor araç, dikkat çekici performansı ve uzun menzili ile otomobil dünyasında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra Model S, Model X, Model 3 ve Model Y gibi farklı modeller üretilerek Tesla'nın ürün yelpazesi genişletildi.

TESLA NEREDE ÜRETİLİYOR?

Tesla'nın merkezi, Palo Alto, Kaliforniya'da bulunsa da, şirketin önemli bir üretim tesisi Gigafactory olarak bilinen büyük tesislerden oluşuyor. Bu tesiste, elektrikli araçların üretimi, batarya üretimi ve enerji depolama sistemlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Gigafactory, Tesla'nın üretim kapasitesini artırmak ve elektrikli araç teknolojisini geliştirmek için kritik bir rol oynuyor.