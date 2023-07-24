Tesla, Model Y Otomobillerini Güney Kore'ye İhraç Etmeye Başladı

SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai giga fabrikası, geçtiğimiz günlerde Model Y (arkadan çekişli) otomobil modelini Güney Kore'ye ihraç etmeye başladı. Şirket, böylelikle Çin'de üretilen Tesla araçlarının ilk kez Güney Kore piyasasına girdiğini duyurdu.

Daha önce Güney Kore'ye ihraç edilen Tesla araçları, şirketin ABD'deki Fremont fabrikasında üretiliyordu.

Şirket, bu yılın ilk yarısında Shanghai'daki fabrikasından küresel olarak 476.500 araç teslim ederek geçen yıl gerçekleştirdiği toplam teslimatının üçte ikisine ulaştı. Şu anda Tesla'nın Shanghai giga fabrikasında bir araç 40 saniyeden daha kısa bir süre içinde üretim hattından çıkabiliyor ve otomobil parçalarının yüzde 95'inden fazlası yerel olarak temin ediliyor.

Shanghai'daki fabrikadan bu yılın başlarında Tayland'a da ilk kez araç ihraç edilmişti. Şirketin verdiği bilgilere göre fabrikada üretilen Model 3 ve Model Y, yılın başından bu yana Tayland'a gönderiliyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre bu yılın ilk altı ayında Çin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artışla 534.000 adet yeni enerjili araç ihraç etti.