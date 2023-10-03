Tesla Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonu satışa sunuldu

Tesla, elektrikli otomobil pazarında uygun fiyatlı Model Y seçeneğini satışa sundu. Yeni versiyon, daha düşük özelliklerle gelse de en uygun fiyatlı seçenek olarak dikkat çekiyor. Türkiye'ye gelme ihtimali ise henüz bilinmiyor.

Otomotiv pazarındaki elektriklenmenin öncülerinden Tesla kısa bir süre önce şimdiye kadarki en uygun fiyatlı Model Y seçeneğini satışa sundu. Bu değişiklik üreticinin ABD web sitesinde fark edilirken, aracın özellikleri de ortaya çıktı. Peki uygun fiyatlı Tesla Model Y neler sunuyor ve Türkiye'ye gelme ihtimali var mı?

Uygun fiyatlı Tesla Model Y neler sunuyor?

Tesla, kısa süre önce 47 bin 740 dolarlık fiyat etiketine sahip standart arkadan çekişli ve tek motorlu Model Y'yi satıştan kaldırarak bunun yerine daha uygun fiyatlı bir seçenek ekledi. 43 bin 990 dolara satılan yeni versiyon, satışı durdurulan modele kıyasla daha düşük özelliklerle gelse de şimdiye kadarki en uygun fiyatlı seçenek olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Yeni model, arkadan çekişli ve tek motorlu olmaya devam ediyor. Burada menzilinde ufak bir düşüş olduğunu belirtmekte fayda var. Zira yeni modelde eski seçenekteki 449 km'lik menzilin aksine 418 km seviyelerinde bir menzil sürücülere sunuluyor. Bunun nedeniyse Tesla'nın otomobilde bütçe dostu bir batarya kullanmış olması.

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Uygun fiyatlı Model Y'nin ardından standart opsiyonun 0-100 hızlanması da değişti. Eski model bu hıza 5 saniyede ulaşırken, yenisi 6,6 saniyede bu seviyelere çıkabiliyor. Bunun dışında tasarım gibi konularda en ufak bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtelim. Son olarak yeni opsiyonun fiyatının ülkedeki vergi kredileriyle birlikte 36 bin 490 dolara kadar düşebileceği ifade ediliyor. Bu seçeneğin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

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