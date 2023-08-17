Tesla Model Y Avrupa'da En Çok Satan Elektrikli Otomobil Oldu

Tesla, Model Y ile 2023'ün ilk yarısında Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil oldu. Model Y, 130 binden fazla teslimatla açık ara farkla birinci sıraya yerleşti.

Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobil modeli belli oldu. Tesla, iki modeliyle birlikte 2023'ün ilk yarısında Avrupa'daki liderliğini sürdürdü. 130 binden fazla teslimata ulaşan Model Y, açık ara farkla birinci oldu.

Tesla Model Y 140 bin araçla Avrupa'da lider

2023'ün ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı. JATO Dynamics'in verilerine göre Tesla, Ocak ve Haziran ayları arasında Avrupa'da 138 bin Model Y teslim etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre satışların neredeyse ikiye katlandığını gösteriyor.

Model Y ayrıca içten yanmalı motora sahip otomobilleri de geride bıraktı. Dacia Sandero ve Volkswagen T-Roc gibi Avrupa'da popüler olarak tercih edilen araçların önüne geçerek bir ilki başardı. Verilere göre Tesla Model Y, şimdiye kadar en çok satan araç oldu.

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Avrupa'nın en çok satan ikinci elektrikli otomobili koltuğunda ise Model 3 yer aldı. Diğer elektrikli araçlar Volvo XC40, VW ID.4 ve VW ID.3 üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada boy gösterdi.

Tesla'nın pazar payı bir önceki yıla göre yüzde 2,8 seviyesine yükseldi ve Avrupa'nın 116 otomobil markası arasında en büyük artışı yaşayan üreticisi oldu. Analistler Tesla'nın büyümesini, Avrupa'daki fiyat indirimlerine ve Almanya'daki Model Y üretimine bağlıyor.

Avrupa'nın en çok satan elektrikli otomobil listesi şu şekilde:

Tesla Model Y – 138,814

Tesla Model 3 – 43.131

Volvo XC40 – 42.207

VW ID.4 – 41,733

Vw ID.3 – 35,415

Fiat 500e – 32,289

Audi Q4 e-tron – 32,176

MG 4 – 31,341

Skoda Enyaq – 30,259

Dacia Spring – 26,994

Tesla elektrikli araç satışlarında liderliğini sürdürürken, Volkswagen Group ise yüzde 19'luk pazar payıyla Avrupa'daki otomotiv gruplarının başında yer alıyor. Ancak Tesla, hızlanan büyümesiyle yıl sonuna kadar Stellantis'i geçerek ikinci sıraya yerleşebilir.

Peki sizler en çok satan elektrikli otomobil listesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.