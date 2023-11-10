Tesla Model S ve Model 3 İkinci Elde Değer Kaybında Şaşırttı

Elektrikli otomobillerin ikinci elde ne kadar değer kaybettiği konusunda yapılan bir araştırma, Tesla Model S'in en fazla değer kaybeden elektrikli otomobil olduğunu ortaya koydu. Tesla Model 3 ise en az değer kaybeden elektrikli otomobil olarak sıralandı.

Herkes sıfır bir otomobil aldığı zaman onun ikinci elde ne kadar değer kaybedeceği veya kazanacağı ile ilgili tahminler yapar. Hatta birçok kişi için 2. eldeki değer kaybı oranı bir otomobili satın alıp almama konusundaki gelen etkenler arasında sayılır. Peki elektrikli otomobiller ikinci elde ne kadar değer kaybediyor? Bir bağımsız araştırma şirketi bu konu hakkında raporunu yayınladı. Tesla Model S ve Model 3 ise şaşırttı. İşte 2. el elektrikli otomobil değer kaybı araştırması ve detayları…

Tesla Model S en fazla değer kaybeden elektrikli otomobil oldu!

Konuyla ilgili araştırma 5 yıl veya daha fazla süredir piyasada aktif olarak satılan otomobilleri kapsamakta. Bu konuda belki de en çok referans alınabilecek marka Amerikalı Tesla oluyor. Çünkü 2012 yılından beridir elektrikli otomobiller konusunda çalışmalar yapan marka 11 yıldır piyasada. Haliyle yapılan araştırmalar için de iyi bir referans noktası oluyor.

Öncelikle yapılan araştırma da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İlk olarak araştırma listesinde çok sayıda otomobile yer verilemedi. Elektrikli otomobil satışları son 2 senedir aktif olarak başladığından listede 5 yılı deviren marka ve model sayısı oldukça az. Model 3 ise Tesla markasının uzun süredir aktif olması sebebiyle listede yerini aldı.

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Bu noktalara ek olarak eklememiz gereken bir husus daha var. Ülkeler arası pazar farkı. Örnek vermek gerekirse Türkiye gibi dinamikleri sık değişen otomobil pazarlarında bu araştırmalar bizlere kesin sonuçları veremez. Bu sebeple araştırma sonucu ile kendi ülkenizin otomobil pazarı benzer yönelimler göstermeyebilir.

Amerika pazarına göre yapılan araştırmada listenin ilk sırasında en az değer kaybı ile Tesla Model 3 yer alıyor. Burada modelin çok yeni olması ve pazara yeni giriş yapmış olması değer kaybının düşük olmasına sebep olarak açıklanabilir. Onun hemen arkasından da yine bir Tesla ürünü olan Model X geliyor. En az değer kaybı sıralamasında Nissan LEAF 3. sırada yer alırken onu 4. sıradan Chevrolet Bolt EV takip ediyor. Listenin son sırasında yer alan Tesla Model S ise yüzde 55.5'lik değer kaybı ile yer alıyor.

Burada Tesla Model S serisinin fiyatının yarısından fazlasını ikinci elde değer kaybı olarak yaşadığı anlamı çıkarılabilir. Ancak dediğimiz gibi bu araştırma iSeeCars şirketine ait bir Amerikan pazarı araştırması ve kapasite olarak bakıldığında çok az sayıda elektrikli otomobili içermekte.

Burada Model S'lerin diğer modellere göre daha eski olması ve 2. elde satılan Model S'lerin diğer modellere göre genel anlamda daha fazla kullanıldığını unutmayın. Zira bu sebeple araçların batarya sağlığı oranlarındaki düşüş diğer modellere göre daha fazla ve bu da değerlerini düşüren diğer bir unsur.

Peki siz 2. el elektrikli otomobil modellerinin değer kayıpları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…