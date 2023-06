Tesla Model S Plaid, Nürburgring'de elektrikli araç tur rekorunu kırdı

Almanya'nın ünlü Nürburgring pisti otomobil üreticileri için en önemli prestij kaynaklarından bir tanesi. Otomobilleri her anlamda zorlayan yapısı ile her anlamda önemli bir test pisti olan Nürburgring'de en hızlı turu atmak da bir o kadar önemli. Bu konuda hangi marka olursa olsun tur rekorlarını elinde bulundurmak istiyor.

Tesla Model S Plaid, elektrikli araç tur rekorunu ele geçirdi

Nürburgring pisti son dönemde birçok marka için bir savaş alanı halini aldı. Birçok üreticinin tur rekorunu elde etmek için yarıştığı pistte son dönemde elektrikli otomobiller de söz sahibi olmaya başladı. Bu konuda en öne çıkan iki otomobil ise Tesla Model S ve Porsche Taycan oldu.

Model S Plaid with track pack just set new lap record for a production EV at Nürburgring ?? pic.twitter.com/jrUCkt95jw — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

2019 yılınad Porsche Taycan'ın Nürburgring elektrikli otomobiller tur rekorunu kırması ile başlayan yarış, 2021 yılında Tesla Model S Plaid'in 7: 35.579 tur zamanı ile rekoru ele geçirmesi ile iyice kızışmıştı. O günden bu yana her iki şirket arasındaki rekabet gittikçe arttı.

2022 yılına geldiğimizde ise bu sefer Taycan Turbo S ile piste çıkan Porsche, Nürburgring seri üretim elektrikli otomobiller tur rekorunu tekrar ele geçirdi. Rekoru kırmak için özel bir performans kitine yer verilen araca Tesla'nın cevabı da fazla gecikmedi.

Tesla, amiral gemisi modelini Track Package ile donatarak geçtiğimiz gün yeniden Nürburgring'e çıktı. Yeni frenler ve lastiklerle donatılan Tesla Model S, rekoru Porsche'den geri almayı başardı. 7 dakika 25.231 saniyelik derecesi ile rekoru yaklaşık olarka 8 saniye geliştiren Model S Plaid bu anlamda rakibine de bir göz dağ verdi.

Tesla Model S Plaid'in elde ettiği süre ile Ferrari Enzo ve Mercedes-AMG SLS Black Series'in arasında kendisine yer buldu. Nürburgring en hızlı tur sıralamasında yer aldığı pozisyon elektrikli otomobilin elde ettiği başarıyı da bir kez daha kanıtlıyor.

Tesla Model S ve Porsche Taycan arasındaki rekabet elektrikli otomobillerin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Peki siz Tesla Model S ve Porsche Taycan hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.