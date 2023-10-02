Tesla Model S, Chevrolet Corvette'i Drag Yarışında Yendi

Tesla Model S'in Chevrolet Corvette'i drag yarışında geride bıraktığı bir video sosyal medyada paylaşıldı. Model S'in daha hızlı olduğunu gösteren bu yarış sonucu, Corvette hayranları için üzücü olabilir.

Elektrikli otomobillerin oldukça hızlı olduklarını hepimiz biliyoruz. Motordan gelen gücü direkt olarak tekerleklere aktarabilen Tesla Model S ise yarış efsanesi Chevrolet Corvette ile kıyaslandı. Sonuç Chevrolet hayranları için üzücü olabilir.

Tesla Model S vs Chevrolet Corvette drag yarışı

X'te (Twitter) yayınlanan bir video, Tesla Model S'in drag yarışında Chevrolet Corvette'i yendiğini gösteriyor. Görüntülere göre Model S bitiş çizgisini 9.36 saniyede geçerken, Corvette ise 10.6 saniyede geçti.

TESLA MODEL S SHOWING CHEVROLET CORVETTE DUST IN A DRAG RACE. pic.twitter.com/osmpgIOV4G — TESLA CARS ONLY.? (@teslacarsonly) September 5, 2023

Her iki otomobilin 0-100 km/s süreleri Model S için 1.99 saniye ve Corvette için 2.9 saniye civarında. Bu da Model S'in aslında kağıt üzerinde kazandığını gösteriyor. Ancak video ise elektrikli otomobillerin hızlanma gücünü ortaya koydu.

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Corvette yıllardır spor otomobili dünyasının popüler modellerinden biri. Ancak Model S'in fiyat olarak da daha pahalı olduğunu belirtmek gerekiyor. ABD Chevrolet Corvette 66 bin dolardan; Model S ise 74 bin dolardan başlıyor.

Elektrikli otomobillerin 0-100 km/s konusunda hızlı olmasının yanı sıra, sıfır emisyon ile karbon nötr hedeflerini karşılıyor. Araştırmalara göre daha fazla elektrikli araca geçiş, hava kalitesini artırmaya büyük ölçüde yardımcı olabilir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tesla Model S Plaid ile hız rekoru kırıldı. Aracın ulaşabileceği son hız, fabrika verilerine göre 322 kilometre olarak belirtiliyor. Bir test videosunda 318 kilometre hıza ulaşıyor.

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