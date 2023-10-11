Elektrikli otomobil pazarında liderliği elinden bırakmak istemeyen Tesla, Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarında premium renk seçeneği sunmaya başladı. Yeni teknoloji sayesinde araçlar çizik ve harelere karşı kendi kendini onarabilecek.

Tesla, Model 3 Plus ve Model Y Plus ile premium renk seçeneği sunuyor

Elektrikli otomobil pazarında liderliği elinden bırakmak istemeyen Tesla, yenilikçi yaklaşımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Model 3 Plus ve Model Y Plus versiyonlarının geleceğini duyuran Tesla, premium renk satışı için düğmeye bastı. İşte detaylar…

Tesla Model 3 Plus ve Model Y Plus premium renk seçeneğiyle geliyor

Uzun süredir sadece 5 renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Tesla, nihayet premium seçeneklerini de kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni bir teknoloji üzerine çalıştıklarını belirten şirket, kullanıcılara kendi kendini onarabilen boya sunacaklarının altını çizdi.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "Model 3 ve Model Y otomobillerinizi size sunduğumuda premium renk seçenekleriyle birlikte satın alabileceksiniz. 7 farklı renk seçeneğiyle sunduğumuz yeni teknoloji, aracınızın çizik ve harelere karşı kendi kendini onarmasına yardımcı olacak." ifadelerine yer verdi.

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Etil Karbamat olarak da bilinen urethane kimyasalıyla hazırlanan yeni premium renkler, 7.500 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. Premium renk seçenekleri istenen fiyat farkına materyal ve boyama maliyetinin de dahil olduğunu belirtelim.

Tesla Model Y'nin fabrika çıkışı yeni rengi bu. "Çok iyi, bundan olsun" diyenlerin 8.000 Dolar ek ödeme yapması gerekiyor. Ülkemizden sipariş verecekler için bu ve diğer yeni renkler henüz aktif değil. pic.twitter.com/cUiDbwme40 — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) October 11, 2023

Tesla'nın Gigafactory Berlin'de yer alan boyahanesi, dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor. Elon Musk 2022 yılında yaptığı açıklamada, Berlin'deki fabrikada sadece Quicksilver ve Midnight Cherry Red üretimi yaptıklarını belirtti.

Yeni premium renk seçeneklerinin fiyatlandırması ise şu şekilde:

Satin Stealth Black: 7.500 dolar

Slip Grey: 7.500 dolar

Glacier Blue: 8.000 dolar

Satin Rose Gold: 8.000 dolar

Forest Green: 8.000 dolar

Satin Ceramic White: 8.000 dolar

Crimson Red: 8.000 dolar