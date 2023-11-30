Tesla Model 3 için yeni sürpriz: Performance modeli geliyor

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla sevilen modeli Model 3 için yeni sürprizler duyuruyor. Çin'de üretimi yapılan ve globalde satış rekorları kıran Model 3 için beklenen seri geliyor. Konuyla ilgili gelen açıklamalar ve daha sportif opsiyon paketiyle ilgili detaylar haberimizde. İşte Tesla Model 3 Performance…

Tesla Model 3 Performance geliyor!

Amerikalı otomobil üreticisi Tesla yeni modelleri ile göz doldurmaya devam ediyor. Markanın son dönemlerdeki yenilenme akımıyla birlikte Tesla Model 3 geçtiğimiz aylarda makyajlanmış ve yeni bir yüze sahip olmuştu. Bununla alakalı olarak Tesla, Model 3 için bazı değerlendirmelerde de bulundu. Yapılan açıklamalarda Model 3'ün ilk versiyonu için "boşa harcanmış bir fırsat" değerlendirmesi yapıldı.

Tesla'dan bir temsilcinin carsales.com.au'e verdiği demetçe Tesla Model 3'ün ilk çıktığı haliyle kendi potansiyelinin çok altında kaldığı, otomobilin gerçek genlerini tüketiciye sunmadıklarını ve yenilenen haliyle birlikte Model 3'ün gerçek potansiyelini herkesin göreceği belirtti.

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Bununla birlikte herkesin aklına aynı soru geldi. Tesla acaba Model S Plaid gibi daha yüksek performanslı bir model çıkartmayı Model 3 içinde düşünüyor olabilir mi? Bahsi geçen demeçler göz önüne alındığında Model 3 Performance modelinin üretim hattına doğru geçtiği doğrulanıyor diyebiliriz.

Aracın şu an için özellikleri veya tasarımı konusunda bir bilgi yok. Model 3'ün 0'dan 100'e 3.3 saniyede çıktığını düşündüğümüzde gelecek olan otomobilin 0-100 kilometre hızlanmasının 2 ile 3 saniye aralığında olabileceğini belirtelim. Bu da Model S Plaid gibi kendini kanıtlayacak ve kullanıcılarını gücüyle şaşırtacak bir otomobili işaret ediyor.

Peki siz Tesla Model 3 Performance hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin bir spor versiyonunu yapmalı mı? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın! Daha fazlası için ShiftDelete.Net YouTube kanalını takip edebilirsiniz.