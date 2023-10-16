Tesla, Kumanda Pilleri Nedeniyle 155 Bin Dolar Para Cezasına Çarptırıldı

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil şirketi Tesla, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından 155 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Otomobillerin fiziki anahtarında yeterli güvenlik önlemlerini almayan Tesla, para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil şirketi Tesla, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından 155 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Otomobillerin fiziki anahtarında yeterli güvenlik önlemlerini almayan Tesla, para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Kumanda pilleri Tesla'ya pahalıya patladı!

Son yılların en çok konuşulan otomobil markası Tesla, ciddi bir ceza ile karşılaştı. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) tarafından 155 bin dolar cezaya çarptırılan Tesla, ürettiği araçların kumanda tasarımını değiştirmek zorunda kalacak gibi duruyor.

Kumanda pillerinde güvenlik standartlarına uymaması nedeniyle 155 bin dolar para cezasına çarptırılan Tesla, bildiğiniz üzere otomobil şeklinde fiziki kumanda üretimi yapıyor. Bu kumandanın pilinin kolay bir şekilde çıkarılabilir olması ve çocuklar tarafından ilgi çekici bir tasarımı olması ACCC'nin dikkatini çekti. Bu durumun çocuklar için tehdit oluşturacağını açıklayan ACCC, Tesla'ya yüklü bir para cezası kesti.

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Bildiğiniz üzere kumanda pilleri yuvarlak ve küçük tasarımdadır. Bu tarz otomobil şeklindeki anahtarların ise çocukların ilgisini çektiğini söylemeye gerek bile yok. Tabi pilin kolay bir şekilde çıktığını da düşünürsek pillerin çocukların eline geçmesi an meselesi diyebiliriz.

Genellikle tasarımı nedeniyle çocuklar tarafından şeker sanılan yuvarlak kumanda pilleri, yutulması halinde hayati tehlike taşıyor. Bu konuya önem veren ACCC, Tesla'ya bu hayati durumu ihlal ettiği için 155 bin dolar para cezasını layık gördü. Ayrıca ACCC, Tesla'nın bu ürünlerin üzerine gerekli uyarıcı kullanım etiketi koymadığını, kullanım klavuzlarında pillerle ilgili gerekli güvenlik uyarılarını eklemediğini de bildirdi.

Tabi Tesla için bu ceza kötü bir durum olsa da, pillerin yutulması halinde yemek borusunu ve organları yakma ihtimali olduğunu da unutmamak gerek. Bakalım Tesla kumanda pillerini ne zaman güvenlik standartlarına uygun hale getirecek?