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Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisse senedi fiyatı!

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Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisse senedi fiyatı!

Tesla hisse fiyatlarında son günlerde ciddi düşüşler yaşanıyor. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan soran gündem olmaya devam ederken Tesla hisselerindeki düşüşün Twitter'ı satın alma ile ilgili olup olmadığı merak konusuydu. Peki, Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisseleri yükselir mi?

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Tesla hisse neden düştü? Tesla hisse fiyatlarında son günlerde ciddi düşüşler yaşanıyor. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan soran gündem olmaya devam ederken Tesla hisselerindeki düşüşün Twitter'ı satın alma ile ilgili olup olmadığı merak konusuydu. Peki, Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisseleri yükselir mi? Detaylar...

TESLA HİSSELERİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Elon Musk, geçtiğimiz ay içerisinde yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık satış yapmıştı. Musk, Aralık ayında da 3,5 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı.

Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisse senedi fiyatı!

Elon Musk, son günde şirketin 20 milyon adetten fazla hissesini sattı ve bu satışın toplam tutarı 3,5 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

Tesla hisseleri neden düşüyor? Tesla hisse neden düştü? Tesla hisse senedi fiyatı!

TESLA HİSSELERİ NEDEN SATILDI?

Tesla yatırımcılarının Twitter ve Elon Musk ilişkisi hakkında çekincelerini dile getirmesinin ardından 3,5 milyar dolarlık satış yapıldı. Endişelerin temelinde ise Twitter anlaşmasının "gereksiz" ve pahalı olduğu var. d

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Tesla Motors Elon Musk Gündem Ekonomi Haberler

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