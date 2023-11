Tesla Cybertruck 2023 yılının belki de en çok merak edilen otomobillerinden biriydi. Bundan 4 yıl önce 2019 yılında tanıtılan ve o dönem ön siparişleri bile alınan fütüristik pikap modelinin artık teslimat vakitleri yaklaştı. Bununla beraber otomobil dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenmeye de başladı. İşte New York meydanında çekilmiş ve Tesla Cybertruck modelinin tasarımı detayları…

Tesla Cybertruck tasarımı ve özellikleri!

Fütüristik olarak betimlenen Tesla Cybertruck modelini herkes hatırlar. 2019 yılında çılgın milyarder ve girişimci Elon Musk tarafından tanıtılmıştı. Hatta eski okurlarımız hatırlayacaktır darbe ve hasar almayacağı konusunda garanti verilen Cybertruck'ın camı tanıtım etkinliğinde Elon Musk tarafından kırılmış ve otomobil gündem olmuştu.

4 minute detailed walk-around of Cybertruck today in NYC. This build looks absolutely perfect. ???? pic.twitter.com/GsIH2KDzm9 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) November 11, 2023

İlk etapta bu durumu herkes "Tesla rezil oldu" gibi algılasa da aslında daha sonralarda bu durumun Musk tarafından bilinçli olarak yapılmış bir reklam hareketi olduğu anlaşılmıştı. Paslanmaz çelik bir gövdeye ve bu gövdenin üzerinde herhangi bir boyanın olmayacağı belirtilen otomobilin yumruk, çekiç, mermi gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olduğu belirtilmişti.

Sevilen Japon otomobil markası Türkiye'den çekildi!

1990 yıllarda piyasaya sürülen 3D grafikli oyunlardaki gibi yumuşak kenarlar yerine sert ve keskin hatlara sahip olan otomobil önden bakıldığında bir uçağı anımsatıyor. Aracın tasarımı ilk gösterildiğinde büyük eleştiriye maruz kalsa da Twitter'da paylaşılan bu yakın çekim videosunun altında Tesla'ya övgüler yağıyor.

Bu da aslında bizlere ilk defa görmüş olduğumuz bir tasarımı benimseyemediğimizi bunun yerine alışageldik şeyleri sevdiğimizi gösteriyor. Ancak bunun yanında bir tasarıma alışmak için onu sadece bir süre insanlara gösterip daha sonra satışa çıkartmak gerektiği de anlaşılıyor. Zira Cybertruck 2019 yılında tanıtıldı ve otomobil 2023 yılında teslimat/satışlara başlayacak. Belki de bu 4 yıllık süreç Musk'ın insanları alıştırma hamlesiydi.