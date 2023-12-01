Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, bugün düzenlediği etkinlikte, birkaç yıldır merakla beklenen elektrikli kamyonet modeli Cybertruck'ı tanıttı. Araç, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Tesla Cybertruck özellikleri ve fiyatı...

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, bugün düzenlediği etkinlikte, birkaç yıldır merakla beklenen elektrikli kamyonet modeli Cybertruck'ı tanıttı. Araç, özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Tesla Cybertruck özellikleri ve fiyatı…

Tesla Cybertruck neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı

Etkinlikte gösterilen tanıtım videosunda Tesla Cybertruck, hafif makineli tüfek olan Tommy Gun ile tarandı. Araç, hiçbir şekilde kurşun geçirmeyerek izleyenleri etkiledi. Böylelikle elektrikli kamyonetin dayanıklılığı gözler önüne serildi.

Tesla Cybertruck için düşükten yüksek özellikliye doğru olacak şekilde Rear-Wheel Drive, All-Wheel Drive ve Cyberbeast olarak üç versiyon bulunuyor. Bunların hepsi 11 bin lbs (4.99 ton) çekme kapasitesine sahip.

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Rear-Wheel modelinin 0'dan 100'e hızlanma süresi 6.5 saniye iken, bu süre All-Wheel Drive'da 4.1 saniye. En üst model olan Cyberbeast'te ise 2.6 saniye. Araçların tahmini menzilleri de oldukça dikkat çekti.

Rear-Wheel, All-Wheel ve Cyberbeast, sırasıyla 250 KM, 340 KM ve 320 KM tahmini menzile sahip. Elektrikli kamyonetin motor gücü ve maksimum hızı da merak ediliyor. Bu noktada Rear-Wheel'ın bu özellikleri açıklanmadığını belirtmek gerekiyor. Diğer versiyonlara bakabiliriz.

All-Wheel'ın motor gücü ve maksimum hızı sırasıyla 600 HP ve 112 MPH iken, Cyberbeast'te ise 845 HP ve 130 MPH.

Tesla Cybertruck özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikRear-Wheel DriveAll-Wheel DriveCyberbeast Tahmini Teslimat Tarihi: 202520242024Tahmini Menzil: 250 KM340 KM320 KM0-100 süresi: 6.5 saniye4.1 saniye2.6 saniyeMaksimum Hız: –112 MPH130 MPHMotor Gücü: –600 HP845 HPTork: –7 bin 435 lb-ft10 bin 296 lb-ftÇekiş Gücü: –––Çeki Kapasitesi: –11,000 lbs (4.99 ton)11,000 lbs (4.99 ton)

Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive modelinin geriye kalan özelliklerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Peki izleyen kişileri etkilemeyi başaran, elektrikli kamyonet pazarında önemli bir rekabet yaratacak Tesla Cybertruck fiyatı ne kadar?

Tesla Cybertruck başlangıç fiyatı

Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive versiyonunun fiyatı 60 bin 990 dolar iken, All-Wheel Drive fiyatı ise 79 bin 990 dolar. En yüksek özelliklere sahip Tesla Cybertruck Cyberbeast fiyatı ise 99 bin 990 dolar olarak belirlendi.

Tesla Cybertruck fiyatı şu şekilde;

Tesla CybertruckFiyatı Tesla Cybertruck Rear-Wheel Drive60 bin 990 dolarTesla Cybertruck All-Wheel Drive79 bin 990 dolarTesla Cybertruck Cyberbeast99 bin 990 dolar

Tesla Cybertruck, şu anda şirketin resmi web sitesi üzerinden rezerve edilebiliyor. Resmi olarak ne zaman satışa sunulacağı ise bilinmiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tesla Cybertruck özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.