Tesla Cybertruck Müşterilere Teslim Ediliyor

Tesla, ilk olarak 2019'da tanıttığı elektrikli pickup modeli Cybertruck'ı nihayet müşterilerle buluşturuyor. Elektrikli otomobil devi, bu ay sonunda düzenlenecek teslimat etkinliğinde Cybertruck'ı dağıtıma çıkaracak. Etkinlik için davetiyeler çekilişi kazananlara gönderilmeye başlandı.

Tesla Cybertruck sahipleri araçlarına kavuşuyor

Tesla Yatırımcı İlişkileri Başkanı Martin Viecha, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 30 Kasım'da bir teslimat etkinliği düzenleyeceklerini doğruladı. Geçen hafta yapılan çekilişle seçilen katılımcıların ardından tüm davetiyelerin dağıtıldığını dile getirdi.

Özel teslimat töreninin Gigafactory Texas'ta yapılması planlanıyor. Sosyal medyada paylaşılan resmi davetiye; etkinliğin diğer detaylarını da ortaya koydu. Tesla, şanslı müşterilerin Cybertruck'ların kutlamak için bir misafir getirmesine de izin veriyor.

Tesla ayrıca Cybertruck sahiplerinin araçlarını teslim aldıktan sonraki ilk yıl içinde satmalarını engelleyecek. Şirketin araç sipariş koşullarına göre müşteriler, aracı bir yıl içinde satmamayı da kabul etmiş olacak. Hatta aracını satanlara 50 bin dolar değerinde tazminat davası açılacak.

Tesla'nın bu kararları aslında kısıtlı üretime sahip Cybertruck'ın koleksiyon parçası haline gelmesini engelliyor. Ayrıca araçla birlikte FSD (Tam Kendi Kendine Sürüş) gibi yazılımların da başkasına devredilmesinin önüne geçilmiş oluyor.

Cybertruck delivery event invites are rolling out now. Check your inboxes. pic.twitter.com/9vLQbVioKq — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) November 15, 2023

Öte yandan, teslimat etkinliği öncesinde Gigafactory Texas'ta yüzlerce Cybertruck parçası görüldüğü ifade edildi. Bu da Tesla'nın 30 Kasım'daki etkinlik öncesinde üretimi hızlandırdığı anlamına geliyor. Ancak şirketin teslim töreninde kaç adet Cybertruck vereceği şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.