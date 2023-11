Tesla Cybertruck'ın İkinci El Satışına Yasaklama

Tesla Cybertruck, 2023 yılının belki de en çok merak edilen otomobilleri arasında yer alıyor. Daha önce CEO Elon Musk, şirketin tam üretim kapasitesine ulaştığında yılda yaklaşık 200 bin araç çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Bu, ilk teslimatların 30 Kasım'da yapılacak olmasıyla merak uyandırdı. Ancak Tesla, araç sahiplerine ilginç bir yasaklama uygulayacağını açıkladı.

Tesla, Cybertruck satışına bir yıl boyunca izin vermeyecek

Tesla, Cybertruck sahiplerinin araçlarını teslim aldıktan sonraki ilk yıl içinde yeniden satmalarını engelleyecek. Şirketin yeni araç sipariş koşullarına göre, Kasım ayında ilk Cybertruck'lardan birini teslim alan müşteriler, aracı bir yıl içinde satmamayı kabul etmiş olacak.

Cybertruck'ı yeniden satmaları durumunda ise Tesla, mülkiyet devrini engelleyen bir tedbir kararı uygulayabileceğini veya araç sahiplerinden 50 bin dolar değerinde bir tazminat talep edebileceğini belirtti. Bu durum ise elektrikli pickup'ı bekleyen kişileri şaşırttı.

Şirketin açıklamasına göre ilk yıl aracın iadesi mümkün olacak, ancak satışa izin verilmeyecek. Yani orijinal fiyatından kilometre ve yıpranma payı düşülerek para ödemesi alınabilecek. Öte yandan Tesla'nın aracı iade almaması durumunda ise ikinci elden başka bir kişiye satılmasına izin verilecek.

Tesla'nın bu kararları aslında kısıtlı üretime sahip Cybertruck'ın koleksiyon parçası haline gelmesini engelliyor. Ayrıca araçla birlikte FSD (Tam Kendi Kendine Sürüş) gibi yazılımların da başkasına devredilmesinin önüne geçilmiş oluyor.

4 minute detailed walk-around of Cybertruck today in NYC. This build looks absolutely perfect. ???? pic.twitter.com/GsIH2KDzm9 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) November 11, 2023

Cybertruck'ın ilk teslimatlarının, tanıtım etkinliğinden yaklaşık dört yıl sonra, 30 Kasım'da başlaması planlanıyor. Ancak Musk'ın göre, fütüristik aracın üretimini arttırmak büyük zorluklar içeriyor. Kısa süre önce verdiği röportajda CEO, Cybertruck'ın kendileri için bir "mezar" olabileceğini de söyledi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.