Tesla, Almanya'daki Gigafactory Berlin ile görüşerek Avrupa'ya özel 25 bin Euro maliyetli elektrikli otomobil üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu modelle Avrupa'da satışlarını artırmayı hedefleyen Tesla, Citroen ve Dacia gibi markalarla rekabet edebilir.

Tesla, yıllardır uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretme fırsatlarını araştırıyor. Şirketin en uygun fiyatlı aracı şu anda Almanya'da 43 bin Euro'dan başlayan Model 3. Yeni iddialar ise Avrupa'ya özel 25 bin Euro maliyetli elektrikli otomobil üzerinde çalışıldığını gösterdi.

Tesla, Almanya'da 25 bin Euro'luk ucuz model üretebilir

Bloomberg'de yer alan rapora göre Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya'daki Gigafactory Berlin ile görüşerek uygun fiyatlı bir mode hakkında bilgi aldı. Berlin tesisinde üretilecek aracın 25 bin Euro'ya mal olması bekleniyor. Bu da 43 bin Euro'luk Model 3'ün neredeyse yarı fiyatına müşterilere sunulacağı anlamına geliyor.

Geçen hafta fabrika ile görüşen Elon Musk, toplantı sırasında çalışanlarına Avrupa'da büyüyen düşük maliyetli elektrikli otomobil pazarından daha fazla pay alınması gerektiğini ifade etti. Tesla, Avrupa genelinde görülen enflasyon etkisi sonrasında fiyatlarını aşağıya çekemedi. Yeni model ise Citroen ve Dacia gibi markalar ile rekabet edebilir.

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Bu modelle aynı zamanda Avrupa'da satışlarını artırmak isteyen BYD, Nio ve MG gibi Çinli markalara da meydan okuyacak. Bu üreticilerin yakın zamanda Türkiye'ye gitmek istediğini de hatırlatalım. Hatta BYD ülkemizde operasyonlara başlamış durumda.

Öte yandan Türkiye pazarında aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Tesla, elde kalan Model Y'lerin fiyatlarında indirime gitti. Önceden sipariş verilmiş, ancak çeşitli nedenlerden dolayı teslim alınmayan Tesla modellerini düşük fiyatlara satın alabiliyorsunuz.

Ucuz model Tesla ile ilgili detayları henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Almanya'daki fabrikada üretilmesi ve uygun fiyatlı pazarı hedeflemesi, Türkiye'ye de girebileceğine işaret ediyor.

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