Tesla, 2023 Yılında ABD'deki Elektrikli Araç Satışı Rekoru Kırdı

Tesla, Model 3 ve Model Y ile ABD'de satış rekoru kırdı. Elektrikli araç satışları 2022'ye göre yüzde 7,4 arttı ve 2023'ün ABD'deki elektrikli araç satışlarının bir milyonu aşabileceği öngörülüyor.

Elektrikli araç pazarının güçlü oyuncularından biri olan Tesla, 2023 yılında da rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yayınlanan verilere göre Tesla, 2023 yılının ilk 9 ayında ABD'deki elektrikli araç satışı rekoru kırdı.

Tesla, Model 3 ve Model Y ile ABD'de satış rekoru kırdı

Araç tescil verilerine göre Tesla Model Y ve Model 3, ocak ve eylül ayları arasında ABD'de en çok tescil edilen iki araç oldu. Buna ek olarak, dönem içindeki elektrikli araç satışları 2022'nin ilk dokuz aylık döneminde sadece yüzde 5,2 iken, bu yıl genel pazarın yüzde 7,4'üne ulaştı.

Veriler aynı zamanda satışlar eğer bu hız devam ederse, 2023'ün ABD'deki elektrikli araç satışlarının bir milyonu aştığı ilk yıl olabileceğini gösteriyor. Teslanın satış verilerini ülkeye veya modele göre açıklamadığını, bu yüzden trafik tescil verilerinin kullanıldığını belirtelim.

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Marka bazında Tesla, dönem boyunca ABD'de kayıtlı 489.454 elektrik araç ile lider konumda yer aldı. Bu sayı, yıllık bazda yüzde 41'lik bir artışı temsil ediyor. Tesla'yı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada Chevrolet (50.160) ve Ford (46.547) takip ederken, ilk 9 ayda kadar toplam EV kayıtları yıllık yüz 61 artışla 852.904'e ulaştı.

CEO Elon Musk ayrıca Cumartesi günü kayıt sıralamalarıyla ilgili bir gönderiye yanıt vererek satış sayısını "fena değil" olarak nitelendirdi. Analistler yeni modellerin tüketicilerin satın alabileceğinden daha hızlı üretildiği konusunda uyarıda bulunurken, General Motors (GM) ve Ford gibi otomobil üreticileri talep sorunlarını gerekçe göstererek üretim planlarını yavaşlattı.

Tesla, Cybertruck'ı bu ayın sonunda ABD'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cybertruck satışlarıyla birlikte şirketin 2024 yılında daha hızlı ivmeyle yükselişe geçeceği tahmin ediliyor.