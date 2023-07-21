Tesla, 16 Bin Adet Model S ve Model X'i Geri Çağırıyor

Tesla'nın emniyet kemerleriyle ilgili yaşanan sorun nedeniyle 16 bin adet Model S ve Model X geri çağrılıyor. Sorun, 2021-2023 model yılları arasındaki araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde ortaya çıkıyor. Tesla, sorunu gidermek için emniyet kemeri tertibatını ücretsiz olarak değiştirecek.

Ülkemize yerli otomobil Togg'un satışa başlamasından bir kaç ay sonra giriş yapan ve çılgın CEO Elon Musk tarafından yönetilen Tesla'da emniyet kemeriyle alakalı bir sorun başladı. Bu kapsamda toplamda 16 bin adet Model S ve Model X, Tesla tarafından geri çağrıldı. Peki bu sorun tam olarak ne? Hangi model yıllarını kapsıyor? İşte Tesla geri çağırma çağrısı ile ilgili detaylar…

16 bin adet Tesla Model S ve Model X aynı sorundan müzdarip!

Konuyla ilgili tutulan güvenlik raporuna göre Model S ve Model X otomobillerin emniyet kemerleri düzgün olarak bağlanmıyor. Kemer tokaları bir anda ayrılarak çözülebiliyor ve yolcu güvenliği tehdit ediliyor. Tesla müşterilerine giden geri çağırma raporunda ise "Bir birinci sıradaki emniyet kemeri, ön gerici bağlantısına teknik özelliklere göre bağlı değilse, normal çalışma sırasında kemeri tokaya kilitlemek için yukarı ve bağlantı noktasından uzağa çekildiğinde, kemer bağlantı noktasından ayrılabilir" ifade yer aldı.

Bu sorun 2021-2023 model yılları arasındaki araçların ön koltuklarında var. Arka koltuklardaki emniyet kemerlerinde böyle bir güvenlik açığı yer almamakta. Araçları geri çağıran Tesla konuyla alakalı sorunu gerdirici parçayı kontrol ederek giderecek. Eğer emniyet kemerinin gerilmesini sağlayan parça sorunun çözülmesini sağlamazsa tüm emniyet kemeri tertibatı Tesla tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek.

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Bunlara ek olarak Tesla Model S, Model X ve Model Y otomobilleri etkileyen bir başka geri çağırma çağrısı daha var. Bu otomobillerin ön taraflarında kendi küçük ama işlevi çok büyük olan bir kamera yer almakta. Araç bu kamera sayesinde acil durum freni, önden çarpışma uyarısı ve şerit yardımı gibi bazı aktif güvenlik elemanlarını kullanıyor.

Ancak bu kameranın hizalanmasında yaşanan bir problem aracın bu özelliklerini devre dışı bırakıyor. Tesla bu sorunu çözmek için araçları geri çağırıyor. Kamera hizalanmasının düzgün yapılması takdirinde sorun çözülüyor. Peki siz Tesla'nın otomobilleri geri çağırması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce markanın kalite anlamında sıkıntıları mı var? Yoksa bunlar normal problemler mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…