14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Teşkilat oldu. Peki, Teşkilat yok mu? Teşkilat neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Teşkilt dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Teşkilat dizisini göremeyenler Teşkilat yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Teşkilat neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ TEŞKİLAT NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Teşkilat dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: