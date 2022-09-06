TRT 1'in en beğenilen dizilerinden olan Teşkilat'ın 3. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük beğeni toplayan fragmanın ardından izleyiciler dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak, yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak merak etti. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman 2022? Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? TRT 1 Teşkilat dizisi 3. sezonu ne zaman, hangi gün, hangi ayda başlayacak?

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Teşkilat dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı tam olarak açıklanmadı. Fakat dizinin geçtiğimiz yıl 2. sezonu 26 Eylül tarihinde başlamıştı. Haliyle bu yıl da yeni sezonunun Eylül ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi geçtiğimiz sezon her hafta Pazar günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyordu. Bu sezon da aynı şekilde yayın hayatına devam etmesi bekleniyor. Henüz yayın günü hakkında duyurulan bir değişiklik olmadı.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER OLACAK?

Diziye Murat Yıldırım ve Yunus Emre Yıldırım gibi önemli oyuncular dahil olacak. Yeni sezon oyuncu kadrosu şu şekilde:

Deniz Baysal Yurtcu

Murat Yıldırım

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

Yunus Emre Yıldırım

Levent Can

Yunus Narin

TEŞKİLAT 3. SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı ve büyük beğeni topladı.

TEŞKİLAT 2. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.