TRT'nin beğenilen yapımlarından olan Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Peki, Teşkilat yeni bölümü ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölüm 4 Aralık mı 11 Aralık mı? Teşkilat yeni bölüm haftaya mı? Teşkilat yeni bölüm hangi gün? İşte detaylar...

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Teşkilat yeni bölümü ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Teşkilat yeni bölüm 4 Aralık mı 11 Aralık mı?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisinin yeni bölümü 11 Aralık 2022 Pazar günü ekranlara gelecek. Dizi bu hafta da maçlardan dolayı ekrana gelmeyecek.

Twitter paylaşımı:

""Beni öldürmek için çok uğraştın, yaşamın şimdi benim elimde!"

57. Bölüm Fragmanı

#Teşkilat yeni bölümüyle 11 Aralık Pazar 20.00'de @trt1 'de!"

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 4 Aralık Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası son 16 turu maçlarından "Fransa-Polonya" ve "İngiltere-Senegal" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü 11 Aralık Pazar günü ekranlara gelecek.

TRT 1'in 4 Aralık Pazar yayın akışı şu şekilde: