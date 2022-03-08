Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat yeni bölümde ne olacak? Teşkilat 37. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Teşkilat dizisinin 37. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Teşkilat konusu nedir? Teşkilat 37. Fragmanı nasıl izlenir! Teşkilat oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla 'Uyuyanlar'dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye'ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir. Diğer yanda şirket, Yıldırım'ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım'ın planı dahilinde Türkiye'ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye'nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren'i büyük bir sürpriz beklemektedir.

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar. Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin'in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren'in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır. Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias'la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir. Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar'ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.

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