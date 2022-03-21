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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat 39. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak ve Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlanmıştır.

TEŞKİLAT 39. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NE?

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Seyircilerin merakla izlediği Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat 39. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve yeni bölümde seyircileri neler bekleyecek merak konusu oldu.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisi her Pazar saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

Serdar Kılıçaslan - Çağlar Ertuğrul

Zehra Balaban : Deniz Baysal Yurtcu

Mete Yücesoy (Başkan) : Mesut Akusta

Ceren : Ezgi Eyüboğlu

Hakkı Dayı : Tuncer Salman

Pınar Gümüş : Ezgi Şenler

Hulki Gürbüzoğlu : Nihat Altınkaya

Uzay Çelenkli : Serdar Yeğin

Gürcan Yücesoy : Ahmet Uğur Say

Yıldırım Yaman : Gürkan Uygun

Halit Gün (Başkan) : Turgut Tunçalp

Tövbekar/ Sadık Özmertli : Hakan Boyav

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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