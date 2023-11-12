TRT 1'nin sevilen dizisi Teşkilat Pazar günü 4. SEZON 83. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Teşkilat yeni bölüm (4. SEZON 83. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 83. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Teşkilat Her Pazar TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat 4. SEZON 83. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Teşkilatyeni bölüm (4. SEZON 83. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilatyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM (4. SEZON 83. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Teşkilat her Pazar TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Teşkilat bu akşam (12 Kasım) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Teşkilatkanalını ziyaret edebilirsiniz.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'nin sevilen dizisi "Teşkilat" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Teşkilat " bu akşam, 12 Kasım'de saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Kadrosu: Murat Yıldırım, Deniz Baysal, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre

Yıldırımer, Nihat Alptuğ Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Yavuz Bingöl, Uğur Ahmet Say, Mehmet Usta, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı

Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç

Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.