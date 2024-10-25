TRT 1 ekranlarında her pazar yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen ' Teşkilat' dizisi, sürükleyici konusu ve çarpıcı sahneleriyle büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin gizli kahramanlarını konu alan dizi, heyecan dolu olay örgüsü ve etkileyici karakterleriyle her hafta izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. ' Teşkilat'ın son bölümünde yaşanan olaylar, dizinin hayranları tarafından yakından takip edilmekte ve son bölümde neler olduğuna dair detaylar merakla araştırılıyor. Peki, Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Altay'a gelen telefon onun duygularını alt üst eder. Tam kardeşinin ölümünü kabullenmişken Selen'in sesini duymasıyla yeniden umutlanır.

Altay davette kendini riske atarak toplantı planını öğrenmiştir. Onun sayesinde Neslihan düşmanın neyin peşinde olduğunu anlar ve önemi daha da artan çantanın bir an önce geri alınmasını amaçlar.

Korkut'un beklenmedik bir şekilde Suat'ın tuzağından kurtulması Suat'ı ve masayı şoka uğratır. Hamdi bir kez daha Korkut'u takdir eder. Korkut ise atlattığı riske rağmen operasyonu sürdürmeyi başarır.

Altay Selen'i bulmak için en ufak izlerin peşine düşer. Bu onu ve Neslihan'ı hem çantaya, hem de tehlikeye yaklaştıracaktır.